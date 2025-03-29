https://1prime.ru/20250329/bangkok-856221332.html

Транспортная система Бангкока возобновила работу после землетрясения

Транспортная система Бангкока возобновила работу после землетрясения - 29.03.2025, ПРАЙМ

Транспортная система Бангкока возобновила работу после землетрясения

Транспортная система Бангкока, включая аэропорты, электропоезда и метро, возобновила свою работу в течение дня 29 марта, заявили вечером в субботу... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T19:40+0300

2025-03-29T19:40+0300

2025-03-29T19:40+0300

таиланд

мьянма

бангкок

землетрясение

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БАНГКОК, 29 мар - ПРАЙМ. Транспортная система Бангкока, включая аэропорты, электропоезда и метро, возобновила свою работу в течение дня 29 марта, заявили вечером в субботу правительственные ведомства, связанные с транспортом и туризмом, работа транспортной системы была приостановлена 28 марта после землетрясения в целях оценки состояния конструкционных элементов. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1644 человек, 3408 пострадали. Министерство транспорта Таиланда в субботу опубликовало отчет о состоянии общественного транспорта Бангкока. "Шесть из восьми линий бангкокского подземного и надземного метро к вечеру субботы заработали в обычном режиме. Линии открывались с утра субботы по одной по мере окончания инспекционных работ. Две наиболее протяженные линии, на которых инспекционные работы будут продолжаться в течение ночи с субботы на воскресенье, пока остаются закрытыми для пассажиров и откроются в воскресенье утром", - говорится в документе. Министр транспорта Сурия Чунгрунгрыангкит лично проехал в субботу по двум линиям метро, открывшимся первыми, чтобы продемонстрировать населению, что передвижение на метро безопасно, отметили в министерстве. Также в отчете сообщается, что электропоезд Airport Link, соединяющий город с международным аэропортом Суваннапхум (Suwarnabhumi), уже работает в штатном режиме, так же, как и электропоезда других направлений, принадлежащие Таиландским государственным железным дорогам. Национальное управление Таиланда по туризму (ТАТ) сообщает в информационном бюллетене в субботу, что международный аэропорт Суваннапхум (Suwarnabhumi) открылся еще в пятницу и работает в нормальном режиме, как и транспортное сообщение с аэропортом, включая автобусные маршруты, электропоезда и такси. "Ситуация с транспортом в Бангкоке в основном нормализовалась и вошла в обычный режим", - говорится в бюллетене. ТАТ также добавляет, что полностью возобновлено и движение поездов дальнего следования с центрального вокзала Бангкока и междугороднее автобусное сообщение, которое возобновилось еще поздним вечером в пятницу. Кроме того, отмечается, что почти все улицы Бангкока вновь открыты для движения, за исключением участков вокруг территорий, на которых произошли разрушения или существует опасность разрушений. Бангкокская платная автострада второй очереди (Sirat Expressway) полностью проверена и открыта для проезда, в то время как платная автострада первой очереди (Dindaeng Expressway), старейшая в Бангкоке, пока закрыта на инспекционные работы. Платные автотрассы Бангкока представляют собой в основном, эстакады, построенные над городскими улицами. Они были закрыты в пятницу после землетрясения в целях проверки конструкционной целостности. Dindaeng Expressway строился и поэтапно вводился в эксплуатацию с 1981 по 1993 годы. Самым старым участком этой автострады является участок от района Диндэнг до бангкокского речного порта, который пока закрыт на инспекцию.

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мьянма

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таиланд, мьянма, бангкок, землетрясение