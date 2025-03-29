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Украинские боевики продают украденные у жителей Курской области вещи

Украинские боевики продают украденные у жителей Курской области вещи - 29.03.2025, ПРАЙМ

Украинские боевики продают украденные у жителей Курской области вещи

Украинцы проводят в интернете аукционы по продаже вещей, похищенных у мирных жителей Курской области, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T07:01+0300

2025-03-29T07:01+0300

2025-03-29T07:01+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Украинцы проводят в интернете аукционы по продаже вещей, похищенных у мирных жителей Курской области, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей. В частности, на подобном интернет-аукционе реализовывали украденный алкоголь: водку, бренди. Занимаясь мародерством в Курской области, украинские боевики не брезговали даже такой мелочью, как чехлы для телефонов. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу. Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание, а 19 марта он заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, москва, дмитрий медведев, владимир путин, вс рф, всу