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Украинские боевики продают украденные у жителей Курской области вещи
Украинские боевики продают украденные у жителей Курской области вещи - 29.03.2025, ПРАЙМ
Украинские боевики продают украденные у жителей Курской области вещи
Украинцы проводят в интернете аукционы по продаже вещей, похищенных у мирных жителей Курской области, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T07:01+0300
2025-03-29T07:01+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Украинцы проводят в интернете аукционы по продаже вещей, похищенных у мирных жителей Курской области, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.
В частности, на подобном интернет-аукционе реализовывали украденный алкоголь: водку, бренди.
Занимаясь мародерством в Курской области, украинские боевики не брезговали даже такой мелочью, как чехлы для телефонов.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание, а 19 марта он заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
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общество , россия, рф, москва, дмитрий медведев, владимир путин, вс рф, всу
Общество , Экономика, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, ВС РФ, ВСУ
Украинские боевики продают украденные у жителей Курской области вещи
Украинские боевики продают в интернете украденные у жителей Курской области вещи
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Украинцы проводят в интернете аукционы по продаже вещей, похищенных у мирных жителей Курской области, выяснило РИА Новости на основе анализа данных социальных сетей.
В частности, на подобном интернет-аукционе реализовывали украденный алкоголь: водку, бренди.
Занимаясь мародерством в Курской области, украинские боевики не брезговали даже такой мелочью, как чехлы для телефонов.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого был освобожден город Суджа и ряд других населенных пунктов. В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание, а 19 марта он заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.