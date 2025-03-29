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Victoria's Secret подал данные в Роспатент и может вернуться в Россию

Victoria's Secret подал данные в Роспатент и может вернуться в Россию - 29.03.2025, ПРАЙМ

Victoria's Secret подал данные в Роспатент и может вернуться в Россию

Ушедший из России бренд нижнего белья Victoria's Secret может снова начать работу в стране, компания подала две заявки на регистрацию товарного знака в... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T12:27+0300

2025-03-29T12:27+0300

2025-03-29T12:27+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Ушедший из России бренд нижнего белья Victoria's Secret может снова начать работу в стране, компания подала две заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент, выяснило РИА Новости, изучив базу ведомства. Бренд подал заявки 24 и 25 марта. В качестве заявителя в документах указан "Викториа'с Сикрет Сторс Брэнд Менеджмент". Согласно заявкам, компания планирует производить и продавать в России нижнее белье, спортивную одежду, косметические средства и ряд других товаров. "Логотип "VS" с подписью Victoria's Secret - регистрируется в России впервые c 2016 года. Предыдущая регистрация по 03 и 25 классу была сделана в 2016 году", - рассказала РИА Новости генеральный директор компании Онлайн Патент Алина Акиншина. Она отметила, что компания может быть обеспокоена возможностью аннулирования более "старых" товарных знаков и "защищает" их от прекращения права по неиспользованию. Бренд Victoria's Secret приостановил работу интернет-магазина и розничных торговых точек в России в марте 2022 года. Компания специализируется на продаже женского нижнего белья, купальников, одежды и парфюмерии.

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