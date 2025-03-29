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Дания приобретет морские мины для защиты внутренних вод - 29.03.2025, ПРАЙМ
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Дания приобретет морские мины для защиты внутренних вод
Дания приобретет морские мины для защиты внутренних вод - 29.03.2025, ПРАЙМ
Дания приобретет морские мины для защиты внутренних вод
Дания приобретает несколько сотен морских мин для усиления защиты своих внутренних вод, сообщает глава минобороны страны Троельс Лунд Поульсен. | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T13:55+0300
2025-03-29T13:55+0300
вооружения
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мины
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Дания приобретает несколько сотен морских мин для усиления защиты своих внутренних вод, сообщает глава минобороны страны Троельс Лунд Поульсен. "Приобретение нескольких сотен морских мин укрепит нашу оборону во внутренних водах Дании", - заявил министр, его слова приводятся в пресс-релизе ведомства. Согласно публикации, ожидается, что мины будут поставлены в период с 2027 по 2029 годы. По словам Поульсена, защита внутренних вод играет ключевую роль в текущей ситуации, а установка новых морских мин будет способствовать укреплению защитных сил НАТО в регионе. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://1prime.ru/20250328/daniya-856191571.html
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дания, нато, европа, мины, оборона
Вооружения, ДАНИЯ, НАТО, ЕВРОПА, мины, оборона
13:55 29.03.2025
 
Дания приобретет морские мины для защиты внутренних вод

Минобороны Поульсен: установка морских мин способствует укреплению обороны Дании

© fotolia.com / uhotti!Флаг Дании
!Флаг Дании - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
© fotolia.com / uhotti
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Дания приобретает несколько сотен морских мин для усиления защиты своих внутренних вод, сообщает глава минобороны страны Троельс Лунд Поульсен.
"Приобретение нескольких сотен морских мин укрепит нашу оборону во внутренних водах Дании", - заявил министр, его слова приводятся в пресс-релизе ведомства.
Согласно публикации, ожидается, что мины будут поставлены в период с 2027 по 2029 годы.
По словам Поульсена, защита внутренних вод играет ключевую роль в текущей ситуации, а установка новых морских мин будет способствовать укреплению защитных сил НАТО в регионе.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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ВооруженияДАНИЯНАТОЕВРОПАминыоборона
 
 
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