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В Подмосковье застрелен бизнесмен, возбуждено уголовное дело - 29.03.2025, ПРАЙМ
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В Подмосковье застрелен бизнесмен, возбуждено уголовное дело
В Подмосковье застрелен бизнесмен, возбуждено уголовное дело - 29.03.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье застрелен бизнесмен, возбуждено уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого в убийстве бизнесмена в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале Главного следственного | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T23:15+0300
2025-03-29T23:15+0300
происшествия
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого в убийстве бизнесмена в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления СК России по Московской области.По данным следствия, 29 марта 47-летний мужчина, находясь возле придорожного магазина в поселке Мисайлово, произвел в прибывшего к нему на встречу коммерсанта несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Потерпевший от полученных ранений умер на месте. "В Ленинском городском округе задержан подозреваемый в убийстве предпринимателя... Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия (часть 1 статья 105 УК РФ и статья 222 УК РФ). В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства и мотив совершенного преступления", - отмечается в сообщении. После совершенного убийства мужчина сам явился в правоохранительные органы и сообщил о случившемся.
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россия, ск рф
Происшествия, РОССИЯ, СК РФ
23:15 29.03.2025
 
В Подмосковье застрелен бизнесмен, возбуждено уголовное дело

В Подмосковье возбуждено дело возбуждено об убийстве предпринимателя

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого в убийстве бизнесмена в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале Главного следственного управления СК России по Московской области.
По данным следствия, 29 марта 47-летний мужчина, находясь возле придорожного магазина в поселке Мисайлово, произвел в прибывшего к нему на встречу коммерсанта несколько выстрелов из огнестрельного оружия. Потерпевший от полученных ранений умер на месте.
"В Ленинском городском округе задержан подозреваемый в убийстве предпринимателя... Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело об убийстве и незаконном обороте оружия (часть 1 статья 105 УК РФ и статья 222 УК РФ). В настоящее время мужчина задержан, с ним работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства и мотив совершенного преступления", - отмечается в сообщении.
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