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Борис Джонсон призвал европейцев доказать, что они не "нахлебники" США
Борис Джонсон призвал европейцев доказать, что они не "нахлебники" США - 29.03.2025, ПРАЙМ
Борис Джонсон призвал европейцев доказать, что они не "нахлебники" США
Европа должна поспособствовать сохранению западного альянса стран и показать, что она не "нахлебник" США, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T15:53+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Европа должна поспособствовать сохранению западного альянса стран и показать, что она не "нахлебник" США, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Мы, европейцы, должны сохранить западный альянс и при этом ответить на основное обвинение в нахлебничестве. Есть только один хороший способ заставить США серьезно относиться к обороне Европы - и это значит показать, что мы сами относимся к ней серьезно", - написал Джонсон в колонке для Daily Mail. На фоне сравнения менее благоприятной системы соцзащиты США с европейской у американцев, как пишет Джонсон, вызывают раздражение, когда им говорят, что они платят больше на оборону Европы, чем сами европейцы. "Спустя долгое время после окончания холодной войны США по-прежнему тратят более 100 миллиардов долларов в год только на содержание войск и ракет в Европе - и американский избиратель это заметил", - пишет Джонсон. "Нам нужно, чтобы Америка была гегемоном западного мира, и нам нужно, чтобы Америка отстаивала свободу и демократию, особенно на Украине", - добавил он. По его словам, Европа не должна заблуждаться, считая, что сможет создать альтернативный НАТО механизм для обороны. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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Экономика, Борис Джонсон, Дональд Трамп, НАТО, ЕВРОПА, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Борис Джонсон призвал европейцев доказать, что они не "нахлебники" США
Экс-премьер Британии Джонсон призвал европейцев доказать, что они не "нахлебники" США
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Европа должна поспособствовать сохранению западного альянса стран и показать, что она не "нахлебник" США, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Мы, европейцы, должны сохранить западный альянс и при этом ответить на основное обвинение в нахлебничестве. Есть только один хороший способ заставить США серьезно относиться к обороне Европы - и это значит показать, что мы сами относимся к ней серьезно", - написал Джонсон в колонке для Daily Mail.
На фоне сравнения менее благоприятной системы соцзащиты США с европейской у американцев, как пишет Джонсон, вызывают раздражение, когда им говорят, что они платят больше на оборону Европы, чем сами европейцы.
"Небольшой код". Европа испугалась, что США могут "выключить" ее оборону
"Спустя долгое время после окончания холодной войны США по-прежнему тратят более 100 миллиардов долларов в год только на содержание войск и ракет в Европе - и американский избиратель это заметил", - пишет Джонсон.
"Нам нужно, чтобы Америка была гегемоном западного мира, и нам нужно, чтобы Америка отстаивала свободу и демократию, особенно на Украине", - добавил он.
По его словам, Европа не должна заблуждаться, считая, что сможет создать альтернативный НАТО механизм для обороны.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.