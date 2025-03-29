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Борис Джонсон призвал европейцев доказать, что они не "нахлебники" США - 29.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Борис Джонсон призвал европейцев доказать, что они не "нахлебники" США
Борис Джонсон призвал европейцев доказать, что они не "нахлебники" США - 29.03.2025, ПРАЙМ
Борис Джонсон призвал европейцев доказать, что они не "нахлебники" США
Европа должна поспособствовать сохранению западного альянса стран и показать, что она не "нахлебник" США, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T15:53+0300
2025-03-29T15:53+0300
экономика
борис джонсон
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Европа должна поспособствовать сохранению западного альянса стран и показать, что она не "нахлебник" США, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Мы, европейцы, должны сохранить западный альянс и при этом ответить на основное обвинение в нахлебничестве. Есть только один хороший способ заставить США серьезно относиться к обороне Европы - и это значит показать, что мы сами относимся к ней серьезно", - написал Джонсон в колонке для Daily Mail. На фоне сравнения менее благоприятной системы соцзащиты США с европейской у американцев, как пишет Джонсон, вызывают раздражение, когда им говорят, что они платят больше на оборону Европы, чем сами европейцы. "Спустя долгое время после окончания холодной войны США по-прежнему тратят более 100 миллиардов долларов в год только на содержание войск и ракет в Европе - и американский избиратель это заметил", - пишет Джонсон. "Нам нужно, чтобы Америка была гегемоном западного мира, и нам нужно, чтобы Америка отстаивала свободу и демократию, особенно на Украине", - добавил он. По его словам, Европа не должна заблуждаться, считая, что сможет создать альтернативный НАТО механизм для обороны. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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борис джонсон, дональд трамп, нато, европа, сша, великобритания
Экономика, Борис Джонсон, Дональд Трамп, НАТО, ЕВРОПА, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
15:53 29.03.2025
 
Борис Джонсон призвал европейцев доказать, что они не "нахлебники" США

Экс-премьер Британии Джонсон призвал европейцев доказать, что они не "нахлебники" США

© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкВыступление Б. Джонсона по итогам выборов в Великобритании
Выступление Б. Джонсона по итогам выборов в Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Джастин Гриффитс-Уилльямс
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Европа должна поспособствовать сохранению западного альянса стран и показать, что она не "нахлебник" США, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
"Мы, европейцы, должны сохранить западный альянс и при этом ответить на основное обвинение в нахлебничестве. Есть только один хороший способ заставить США серьезно относиться к обороне Европы - и это значит показать, что мы сами относимся к ней серьезно", - написал Джонсон в колонке для Daily Mail.
На фоне сравнения менее благоприятной системы соцзащиты США с европейской у американцев, как пишет Джонсон, вызывают раздражение, когда им говорят, что они платят больше на оборону Европы, чем сами европейцы.
Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
"Небольшой код". Европа испугалась, что США могут "выключить" ее оборону
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"Спустя долгое время после окончания холодной войны США по-прежнему тратят более 100 миллиардов долларов в год только на содержание войск и ракет в Европе - и американский избиратель это заметил", - пишет Джонсон.
"Нам нужно, чтобы Америка была гегемоном западного мира, и нам нужно, чтобы Америка отстаивала свободу и демократию, особенно на Украине", - добавил он.
По его словам, Европа не должна заблуждаться, считая, что сможет создать альтернативный НАТО механизм для обороны.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
 
ЭкономикаБорис ДжонсонДональд ТрампНАТОЕВРОПАСШАВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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