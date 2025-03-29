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Борис Джонсон призвал европейцев доказать, что они не "нахлебники" США

Борис Джонсон призвал европейцев доказать, что они не "нахлебники" США - 29.03.2025, ПРАЙМ

Борис Джонсон призвал европейцев доказать, что они не "нахлебники" США

Европа должна поспособствовать сохранению западного альянса стран и показать, что она не "нахлебник" США, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T15:53+0300

2025-03-29T15:53+0300

2025-03-29T15:53+0300

экономика

борис джонсон

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Европа должна поспособствовать сохранению западного альянса стран и показать, что она не "нахлебник" США, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. "Мы, европейцы, должны сохранить западный альянс и при этом ответить на основное обвинение в нахлебничестве. Есть только один хороший способ заставить США серьезно относиться к обороне Европы - и это значит показать, что мы сами относимся к ней серьезно", - написал Джонсон в колонке для Daily Mail. На фоне сравнения менее благоприятной системы соцзащиты США с европейской у американцев, как пишет Джонсон, вызывают раздражение, когда им говорят, что они платят больше на оборону Европы, чем сами европейцы. "Спустя долгое время после окончания холодной войны США по-прежнему тратят более 100 миллиардов долларов в год только на содержание войск и ракет в Европе - и американский избиратель это заметил", - пишет Джонсон. "Нам нужно, чтобы Америка была гегемоном западного мира, и нам нужно, чтобы Америка отстаивала свободу и демократию, особенно на Украине", - добавил он. По его словам, Европа не должна заблуждаться, считая, что сможет создать альтернативный НАТО механизм для обороны. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

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борис джонсон, дональд трамп, нато, европа, сша, великобритания