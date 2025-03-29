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Франция осудила призыв США к фирмам страны свернуть программы инклюзивности

Франция осудила призыв США к фирмам страны свернуть программы инклюзивности - 29.03.2025, ПРАЙМ

Франция осудила призыв США к фирмам страны свернуть программы инклюзивности

Министерство внешней торговли Франции назвало неприемлемым вмешательством призыв США к французским фирмам отказаться от программ инклюзивности. | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T20:29+0300

2025-03-29T20:29+0300

2025-03-29T20:29+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Министерство внешней торговли Франции назвало неприемлемым вмешательством призыв США к французским фирмам отказаться от программ инклюзивности. Ранее газета Figaro сообщала, что США призвали французские компании отказаться от политики инклюзивности под угрозой прекращения сотрудничества. "Американские вмешательства в политику инклюзивности французских компаний, например в форме угроз неоправданных таможенных пошлин, неприемлемы", - приводит слова из коммюнике министерства агентство Франс Пресс. Президент США Дональд Трамп в конце января отменил в американском правительстве так называемую политику "разнообразия, равенства и инклюзивности" (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика DEI-инициатив может нарушать гражданские права, убежден американский лидер.

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мировая экономика, франция, сша, дональд трамп