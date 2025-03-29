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Французы стали лучше относиться к россиянам

Французы стали лучше относиться к россиянам - 29.03.2025, ПРАЙМ

Французы стали лучше относиться к россиянам

Население Франции меняет мнение о конфликте на Украине из-за чего стало лучше относиться к россиянам, рассказал РИА Новости французский журналист Фабрис Биор. | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T04:46+0300

2025-03-29T04:46+0300

2025-03-29T04:46+0300

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 мар - ПРАЙМ. Население Франции меняет мнение о конфликте на Украине из-за чего стало лучше относиться к россиянам, рассказал РИА Новости французский журналист Фабрис Биор. Биор - французский журналист, блогер. Он посетил Запорожскую область в составе группы других иностранных журналистов и смог лично увидеть факты военных преступлений ВСУ в регионе и пообщаться не только с представителями властей и местными жителями, но и с бывшими солдатами ВСУ, которые добровольно перешли на сторону РФ. "Разница между (тем, что наблюдалось - ред.) три года назад и сегодня - очень большая. Французы понимают, что происходит (на Украине - ред.). И это правда. Потому что три года назад когда ты говоришь на улице - я русский или я живу в России, все люди были очень агрессивные, против русских и россиян (в целом - ред.). Но сейчас наоборот. Появился интерес. Спрашивают - почему, что происходит", - рассказал Фабрис. Россию невозможно изолировать, она неразрывно связана с миром, и у нее много друзей, заявил ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Россия не считает себя врагом Запада. Глава государства также рассказывал, что у него сохранились добрые отношения с простыми людьми с Запада, у которых мнение не меняется "в зависимости от политической конъюнктуры".

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общество , россия, рф, украина, запад, владимир путин, михаил мишустин, всу, нато