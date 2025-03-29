Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Генконсульство Китая во Владивостоке начнет оформлять визы онлайн - 29.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250329/genkonsulstvo-856211657.html
Генконсульство Китая во Владивостоке начнет оформлять визы онлайн
Генконсульство Китая во Владивостоке начнет оформлять визы онлайн - 29.03.2025, ПРАЙМ
Генконсульство Китая во Владивостоке начнет оформлять визы онлайн
Генеральное консульство Китайской Народной Республики во Владивостоке с 31 марта начнет оформлять китайские визы онлайн через сайт, сообщает генконсульство. | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T05:10+0300
2025-03-29T05:10+0300
экономика
бизнес
россия
владивосток
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856211657.jpg?1743214212
ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – ПРАЙМ. Генеральное консульство Китайской Народной Республики во Владивостоке с 31 марта начнет оформлять китайские визы онлайн через сайт, сообщает генконсульство. "Настоящим сообщаем, что 31 марта 2025 года Генеральное консульство Китайской Народной Республики во Владивостоке официально начнёт оформление китайских виз в режиме онлайн через сайт", - говорится в сообщении. Отмечается, что это позволит сделать заполнение анкеты и загрузку материалов для подачи на визу в Китай удобнее и доступнее. Также сообщается, что предыдущая система оформления виз China Online Visa Application (COVA) перестанет использоваться генконсульством с 6 апреля 2025 года.
владивосток
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, владивосток, китай
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, КИТАЙ
05:10 29.03.2025
 
Генконсульство Китая во Владивостоке начнет оформлять визы онлайн

Генконсульство КНР во Владивостоке с 31 марта начнет оформлять китайские визы онлайн

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – ПРАЙМ. Генеральное консульство Китайской Народной Республики во Владивостоке с 31 марта начнет оформлять китайские визы онлайн через сайт, сообщает генконсульство.
"Настоящим сообщаем, что 31 марта 2025 года Генеральное консульство Китайской Народной Республики во Владивостоке официально начнёт оформление китайских виз в режиме онлайн через сайт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это позволит сделать заполнение анкеты и загрузку материалов для подачи на визу в Китай удобнее и доступнее.
Также сообщается, что предыдущая система оформления виз China Online Visa Application (COVA) перестанет использоваться генконсульством с 6 апреля 2025 года.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯВладивостокКИТАЙ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала