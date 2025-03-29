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Генконсульство Китая во Владивостоке начнет оформлять визы онлайн
Генконсульство Китая во Владивостоке начнет оформлять визы онлайн - 29.03.2025, ПРАЙМ
Генконсульство Китая во Владивостоке начнет оформлять визы онлайн
Генеральное консульство Китайской Народной Республики во Владивостоке с 31 марта начнет оформлять китайские визы онлайн через сайт, сообщает генконсульство. | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T05:10+0300
2025-03-29T05:10+0300
2025-03-29T05:10+0300
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владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – ПРАЙМ. Генеральное консульство Китайской Народной Республики во Владивостоке с 31 марта начнет оформлять китайские визы онлайн через сайт, сообщает генконсульство.
"Настоящим сообщаем, что 31 марта 2025 года Генеральное консульство Китайской Народной Республики во Владивостоке официально начнёт оформление китайских виз в режиме онлайн через сайт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это позволит сделать заполнение анкеты и загрузку материалов для подачи на визу в Китай удобнее и доступнее.
Также сообщается, что предыдущая система оформления виз China Online Visa Application (COVA) перестанет использоваться генконсульством с 6 апреля 2025 года.
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Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Владивосток, КИТАЙ
Генконсульство Китая во Владивостоке начнет оформлять визы онлайн
Генконсульство КНР во Владивостоке с 31 марта начнет оформлять китайские визы онлайн
ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – ПРАЙМ. Генеральное консульство Китайской Народной Республики во Владивостоке с 31 марта начнет оформлять китайские визы онлайн через сайт, сообщает генконсульство.
"Настоящим сообщаем, что 31 марта 2025 года Генеральное консульство Китайской Народной Республики во Владивостоке официально начнёт оформление китайских виз в режиме онлайн через сайт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это позволит сделать заполнение анкеты и загрузку материалов для подачи на визу в Китай удобнее и доступнее.
Также сообщается, что предыдущая система оформления виз China Online Visa Application (COVA) перестанет использоваться генконсульством с 6 апреля 2025 года.