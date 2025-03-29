https://1prime.ru/20250329/genkonsulstvo-856211657.html

Генконсульство Китая во Владивостоке начнет оформлять визы онлайн

Генконсульство Китая во Владивостоке начнет оформлять визы онлайн - 29.03.2025, ПРАЙМ

Генконсульство Китая во Владивостоке начнет оформлять визы онлайн

Генеральное консульство Китайской Народной Республики во Владивостоке с 31 марта начнет оформлять китайские визы онлайн через сайт, сообщает генконсульство. | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T05:10+0300

2025-03-29T05:10+0300

2025-03-29T05:10+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 29 мар – ПРАЙМ. Генеральное консульство Китайской Народной Республики во Владивостоке с 31 марта начнет оформлять китайские визы онлайн через сайт, сообщает генконсульство. "Настоящим сообщаем, что 31 марта 2025 года Генеральное консульство Китайской Народной Республики во Владивостоке официально начнёт оформление китайских виз в режиме онлайн через сайт", - говорится в сообщении. Отмечается, что это позволит сделать заполнение анкеты и загрузку материалов для подачи на визу в Китай удобнее и доступнее. Также сообщается, что предыдущая система оформления виз China Online Visa Application (COVA) перестанет использоваться генконсульством с 6 апреля 2025 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, владивосток, китай