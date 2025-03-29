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Генсек ШОС выразил соболезнования премьеру Мьянмы
Генсек ШОС выразил соболезнования премьеру Мьянмы - 29.03.2025, ПРАЙМ
Генсек ШОС выразил соболезнования премьеру Мьянмы
Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с... | 29.03.2025, ПРАЙМ
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ПЕКИН, 29 мар – ПРАЙМ. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с многочисленными жертвами землетрясения, сообщает в субботу секретариат ШОС.
"Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев выразил соболезнования премьер-министру Республики Союз Мьянма господину Мин Аун Хлайну", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале секретариата ШОС.
"Выражаем глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате землетрясения в регионах Мьянмы. Передаем слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления", - добавили в организации.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. В результате землетрясения в Мьянме, согласно последним данным, погибли 144 человека, число жертв может вырасти, заявил премьер-министр Мин Аун Хлайн. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, количество погибших в результате землетрясения в Бангкоке достигло пяти человек, 117 человек считаются пропавшими без вести. Посольство РФ в королевстве также не получало данных о пострадавших россиянах.
МЧС РФ по указанию президента России Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения.
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Генсек ШОС выразил соболезнования премьеру Мьянмы
Генсек ШОС Ермекбаев выразил соболезнования премьеру Мьянмы Мин Аун Хлайну
ПЕКИН, 29 мар – ПРАЙМ. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев выразил соболезнования премьер-министру Мьянмы Мин Аун Хлайну в связи с многочисленными жертвами землетрясения, сообщает в субботу секретариат ШОС.
"Генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев выразил соболезнования премьер-министру Республики Союз Мьянма господину Мин Аун Хлайну", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале секретариата ШОС.
"Выражаем глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами в результате землетрясения в регионах Мьянмы. Передаем слова искреннего сочувствия родным и близким погибших, всем пострадавшим желаем скорейшего выздоровления", - добавили в организации.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. В результате землетрясения в Мьянме, согласно последним данным, погибли 144 человека, число жертв может вырасти, заявил премьер-министр Мин Аун Хлайн. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.
Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, количество погибших в результате землетрясения в Бангкоке достигло пяти человек, 117 человек считаются пропавшими без вести. Посольство РФ в королевстве также не получало данных о пострадавших россиянах.
МЧС РФ по указанию президента России Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения.