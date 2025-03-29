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В Госдуме допустили увеличение возраста молодежи до 40 лет
В Госдуме допустили увеличение возраста молодежи до 40 лет - 29.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме допустили увеличение возраста молодежи до 40 лет
Возраст молодежи в России может быть увеличен до 40 лет на законодательном уровне, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по охране... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T03:00+0300
2025-03-29T03:00+0300
2025-03-29T03:00+0300
россия
экономика
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москва
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Возраст молодежи в России может быть увеличен до 40 лет на законодательном уровне, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"Не исключаю, что в России в перспективе все же будет принято на законодательном уровне решение об увеличении возраста молодежи до 40 лет", - сказал Леонов.
Парламентарий отметил, что, согласно действующей классификации возрастных групп по версии ВОЗ, возраст молодежи варьируется от 18 до 44 лет, средний возраст - от 45 до 59 лет и возраст пожилых - от 75 до 90 лет.
Леонов добавил, что закон "О молодежной политике в РФ" относит к молодежи россиян в возрасте от 14 до 35 лет включительно, то есть разница между классификациями составляет 10 лет, подчеркнул он.
"В России плавно растет средняя продолжительная жизни. Государство ставит перед собой задачу в рамках нового нацпроекта "Продолжительная активная жизнь" достичь к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет. Рост этот может быть обеспечен, в том числе за счет увеличения качества оказания медицинской помощи, проведения профилактических мероприятий. В общем, граждане России должны жить дольше, и поэтому естественным образом будут сдвигаться параметры возрастных групп", - отметил он.
По мнению Леонова, сейчас люди в возрасте от 35 до 40 лет "выглядят и мыслят существенно моложе своих сверстников полвека назад".
Он подчеркнул, что возраст 35-40 лет - это самый расцвет сил, люди в этом возрасте зачастую лишь начинают "полноценно жить", так как успели добиться определенного финансового и карьерного успеха, но при этом имеют отличное здоровье и молодую внешность.
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россия, общество , москва, госдума, воз
РОССИЯ, Экономика, Общество , МОСКВА, Госдума, ВОЗ
В Госдуме допустили увеличение возраста молодежи до 40 лет
Депутат Леонов: возраст молодежи в России может быть увеличен до 40 лет
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Возраст молодежи в России может быть увеличен до 40 лет на законодательном уровне, выразил мнение в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"Не исключаю, что в России в перспективе все же будет принято на законодательном уровне решение об увеличении возраста молодежи до 40 лет", - сказал Леонов.
Парламентарий отметил, что, согласно действующей классификации возрастных групп по версии ВОЗ, возраст молодежи варьируется от 18 до 44 лет, средний возраст - от 45 до 59 лет и возраст пожилых - от 75 до 90 лет.
Леонов добавил, что закон "О молодежной политике в РФ" относит к молодежи россиян в возрасте от 14 до 35 лет включительно, то есть разница между классификациями составляет 10 лет, подчеркнул он.
"В России плавно растет средняя продолжительная жизни. Государство ставит перед собой задачу в рамках нового нацпроекта "Продолжительная активная жизнь" достичь к 2030 году ожидаемой продолжительности жизни в 78 лет. Рост этот может быть обеспечен, в том числе за счет увеличения качества оказания медицинской помощи, проведения профилактических мероприятий. В общем, граждане России должны жить дольше, и поэтому естественным образом будут сдвигаться параметры возрастных групп", - отметил он.
По мнению Леонова, сейчас люди в возрасте от 35 до 40 лет "выглядят и мыслят существенно моложе своих сверстников полвека назад".
Он подчеркнул, что возраст 35-40 лет - это самый расцвет сил, люди в этом возрасте зачастую лишь начинают "полноценно жить", так как успели добиться определенного финансового и карьерного успеха, но при этом имеют отличное здоровье и молодую внешность.