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В Госдуме предложили запретить закладывать в ломбарды иконы - 29.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме предложили запретить закладывать в ломбарды иконы
В Госдуме предложили запретить закладывать в ломбарды иконы - 29.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили запретить закладывать в ломбарды иконы
Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") считает, что следует запретить закладывать в ломбарды иконы, предметы обрядов и старинные книги. | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T04:31+0300
2025-03-29T04:31+0300
россия
экономика
общество
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") считает, что следует запретить закладывать в ломбарды иконы, предметы обрядов и старинные книги. "Считаю необходимым включить в перечень изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, не подлежащие приёму ломбардами в залог, что регулируется федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Центробанком России, предметы культа, т.е. иконы, старинные книги, предметы обрядов, которые передаются из поколения в поколение и представляют особую ценность", - сказал он РИА Новости. Депутат считает, что так Россия может безвозвратно лишиться части истории, которая, и в том числе, может быть продана за рубеж.
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россия, общество
РОССИЯ, Экономика, Общество
04:31 29.03.2025
 
В Госдуме предложили запретить закладывать в ломбарды иконы

Депутат Антропенко предложил запретить закладывать в ломбарды иконы и предметы обрядов

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Депутат ГД Игорь Антропенко ("Единая Россия") считает, что следует запретить закладывать в ломбарды иконы, предметы обрядов и старинные книги.
"Считаю необходимым включить в перечень изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, не подлежащие приёму ломбардами в залог, что регулируется федеральным органом исполнительной власти по согласованию с Центробанком России, предметы культа, т.е. иконы, старинные книги, предметы обрядов, которые передаются из поколения в поколение и представляют особую ценность", - сказал он РИА Новости.
Депутат считает, что так Россия может безвозвратно лишиться части истории, которая, и в том числе, может быть продана за рубеж.
 
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