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Эксперт оценил, к чему могут привести попытки США присоединить Гренландию - 29.03.2025, ПРАЙМ
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Эксперт оценил, к чему могут привести попытки США присоединить Гренландию
Эксперт оценил, к чему могут привести попытки США присоединить Гренландию - 29.03.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил, к чему могут привести попытки США присоединить Гренландию
Любые попытки США присоединить Гренландию к американской территории будут иметь катастрофические последствия для НАТО, от которых альянс никогда не сможет... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T16:09+0300
2025-03-29T16:09+0300
политика
сша
гренландия
нато
джей ди вэнс
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Любые попытки США присоединить Гренландию к американской территории будут иметь катастрофические последствия для НАТО, от которых альянс никогда не сможет оправиться, считает бывший зампомощника главы Пентагона по вопросам Европы и НАТО Джим Таунсенд. "Это было бы просто чудовищной катастрофой для трансатлантических отношений, НАТО или отношений США с Европой и остальным миром… (НАТО – ред.) никогда бы не оправилась", - заявил бывший чиновник Пентагона американскому журналу Newsweek. По его мнению, в выигрыше оказались бы Россия и Китай. В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс со своей супругой посетили космическую базу Питтуфик в Гренландии. Визит продолжался чуть более трех часов, после чего Вэнс с женой вернулись в США. В пятницу телерадиокомпания DR сообщила, что гренландские партии, прошедшие в парламент по результатам выборов, объявили о создании правительственной коалиции во главе с победившей на выборах в парламент партией "Демократы", а премьер-министром острова был избран глава "Демократов" Йенс-Фредерик Нильсен. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
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сша, гренландия, нато, джей ди вэнс
Политика, США, Гренландия, НАТО, Джей Ди Вэнс
16:09 29.03.2025
 
Эксперт оценил, к чему могут привести попытки США присоединить Гренландию

Таунсенд: попытки США присоединить Гренландию обернутся катастрофой для НАТО

© РИА Новости . Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Илья Тимин
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Любые попытки США присоединить Гренландию к американской территории будут иметь катастрофические последствия для НАТО, от которых альянс никогда не сможет оправиться, считает бывший зампомощника главы Пентагона по вопросам Европы и НАТО Джим Таунсенд.
"Это было бы просто чудовищной катастрофой для трансатлантических отношений, НАТО или отношений США с Европой и остальным миром… (НАТО – ред.) никогда бы не оправилась", - заявил бывший чиновник Пентагона американскому журналу Newsweek.
По его мнению, в выигрыше оказались бы Россия и Китай.
В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс со своей супругой посетили космическую базу Питтуфик в Гренландии. Визит продолжался чуть более трех часов, после чего Вэнс с женой вернулись в США.
В пятницу телерадиокомпания DR сообщила, что гренландские партии, прошедшие в парламент по результатам выборов, объявили о создании правительственной коалиции во главе с победившей на выборах в парламент партией "Демократы", а премьер-министром острова был избран глава "Демократов" Йенс-Фредерик Нильсен.
В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.
Остров Гренландия - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
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Вчера, 21:52
 
ПолитикаСШАГренландияНАТОДжей Ди Вэнс
 
 
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