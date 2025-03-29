https://1prime.ru/20250329/grenlandiya-856219400.html

Эксперт оценил, к чему могут привести попытки США присоединить Гренландию

Эксперт оценил, к чему могут привести попытки США присоединить Гренландию - 29.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценил, к чему могут привести попытки США присоединить Гренландию

Любые попытки США присоединить Гренландию к американской территории будут иметь катастрофические последствия для НАТО, от которых альянс никогда не сможет... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T16:09+0300

2025-03-29T16:09+0300

2025-03-29T16:09+0300

политика

сша

гренландия

нато

джей ди вэнс

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Любые попытки США присоединить Гренландию к американской территории будут иметь катастрофические последствия для НАТО, от которых альянс никогда не сможет оправиться, считает бывший зампомощника главы Пентагона по вопросам Европы и НАТО Джим Таунсенд. "Это было бы просто чудовищной катастрофой для трансатлантических отношений, НАТО или отношений США с Европой и остальным миром… (НАТО – ред.) никогда бы не оправилась", - заявил бывший чиновник Пентагона американскому журналу Newsweek. По его мнению, в выигрыше оказались бы Россия и Китай. В пятницу вице-президент США Джей Ди Вэнс со своей супругой посетили космическую базу Питтуфик в Гренландии. Визит продолжался чуть более трех часов, после чего Вэнс с женой вернулись в США. В пятницу телерадиокомпания DR сообщила, что гренландские партии, прошедшие в парламент по результатам выборов, объявили о создании правительственной коалиции во главе с победившей на выборах в парламент партией "Демократы", а премьер-министром острова был избран глава "Демократов" Йенс-Фредерик Нильсен. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.

https://1prime.ru/20250328/grenlandiya-856208420.html

сша

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сша, гренландия, нато, джей ди вэнс