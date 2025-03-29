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В ВАРПЭ спрогнозировали дальнейшее снижение цен на икру - 29.03.2025, ПРАЙМ
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В ВАРПЭ спрогнозировали дальнейшее снижение цен на икру
В ВАРПЭ спрогнозировали дальнейшее снижение цен на икру - 29.03.2025, ПРАЙМ
В ВАРПЭ спрогнозировали дальнейшее снижение цен на икру
Вылов лососевых в РФ в 2025 году превысит прошлогодний, а икра будет и дальше дешеветь, если не будет спекуляций, рассказал в интервью РИА Новости президент... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T10:08+0300
2025-03-29T10:08+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Вылов лососевых в РФ в 2025 году превысит прошлогодний, а икра будет и дальше дешеветь, если не будет спекуляций, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Мы ориентируемся на прогнозы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Например, они в этом году предлагают чуть увеличить вылов минтая - до 2,1 миллиона тонн и уменьшить вылов трески. По лососям ожидается вылов чуть больше, чем в прошлом году: в 2024 году – 235 тысяч тонн, в этом году рассчитываем на 311 тысяч тонн", - сказал он. Он также сообщил, что в прошлом году резкое увеличение стоимости икры в октябре-ноябре было обусловлено резким снижением вылова: худшая лососевая путина за 20 лет. Но тем не менее, даже при этих факторах к декабрю произошла корректировка и снижение цен на икру, потому что продажи икры при высоком уровне цен остановились. Цены начали снижаться и снижаются до сих пор, добавил президент ВАРПЭ. "В этом году, если опираться на прогноз науки, объем производства икры будет выше 10-11 тысяч тонн. Это соответствует среднегодовому уровню ее потребления в стране. Если во время путины спекулятивные атаки не будут долгосрочными и мощными, когда цены растут на протяжении трех-четырех недель, тогда тренд на стабилизацию и снижение цены на икру продолжится", - пояснил Зверев.
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варпэ, промышленность, бизнес, икра, лососевая икра, лососевые
Экономика, ВАРПЭ, Промышленность, Бизнес, икра, лососевая икра, лососевые
10:08 29.03.2025
 
В ВАРПЭ спрогнозировали дальнейшее снижение цен на икру

ВАРПЭ: вылов лососевых в 2025 году превысит прошлогодний, и икра продолжит дешеветь

© РИА Новости . Александр Пирагис | Перейти в медиабанк# Красная икра
# Красная икра - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Александр Пирагис
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Вылов лососевых в РФ в 2025 году превысит прошлогодний, а икра будет и дальше дешеветь, если не будет спекуляций, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Мы ориентируемся на прогнозы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Например, они в этом году предлагают чуть увеличить вылов минтая - до 2,1 миллиона тонн и уменьшить вылов трески. По лососям ожидается вылов чуть больше, чем в прошлом году: в 2024 году – 235 тысяч тонн, в этом году рассчитываем на 311 тысяч тонн", - сказал он.
Он также сообщил, что в прошлом году резкое увеличение стоимости икры в октябре-ноябре было обусловлено резким снижением вылова: худшая лососевая путина за 20 лет. Но тем не менее, даже при этих факторах к декабрю произошла корректировка и снижение цен на икру, потому что продажи икры при высоком уровне цен остановились. Цены начали снижаться и снижаются до сих пор, добавил президент ВАРПЭ.
"В этом году, если опираться на прогноз науки, объем производства икры будет выше 10-11 тысяч тонн. Это соответствует среднегодовому уровню ее потребления в стране. Если во время путины спекулятивные атаки не будут долгосрочными и мощными, когда цены растут на протяжении трех-четырех недель, тогда тренд на стабилизацию и снижение цены на икру продолжится", - пояснил Зверев.
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