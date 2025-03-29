https://1prime.ru/20250329/ikra-856214912.html

В ВАРПЭ спрогнозировали дальнейшее снижение цен на икру

В ВАРПЭ спрогнозировали дальнейшее снижение цен на икру - 29.03.2025, ПРАЙМ

В ВАРПЭ спрогнозировали дальнейшее снижение цен на икру

Вылов лососевых в РФ в 2025 году превысит прошлогодний, а икра будет и дальше дешеветь, если не будет спекуляций, рассказал в интервью РИА Новости президент... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T10:08+0300

2025-03-29T10:08+0300

2025-03-29T10:08+0300

экономика

варпэ

промышленность

бизнес

икра

лососевая икра

лососевые

https://cdnn.1prime.ru/img/76730/47/767304744_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a469f74393f229af2c40abc17fff91b0.jpg

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Вылов лососевых в РФ в 2025 году превысит прошлогодний, а икра будет и дальше дешеветь, если не будет спекуляций, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Мы ориентируемся на прогнозы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Например, они в этом году предлагают чуть увеличить вылов минтая - до 2,1 миллиона тонн и уменьшить вылов трески. По лососям ожидается вылов чуть больше, чем в прошлом году: в 2024 году – 235 тысяч тонн, в этом году рассчитываем на 311 тысяч тонн", - сказал он. Он также сообщил, что в прошлом году резкое увеличение стоимости икры в октябре-ноябре было обусловлено резким снижением вылова: худшая лососевая путина за 20 лет. Но тем не менее, даже при этих факторах к декабрю произошла корректировка и снижение цен на икру, потому что продажи икры при высоком уровне цен остановились. Цены начали снижаться и снижаются до сих пор, добавил президент ВАРПЭ. "В этом году, если опираться на прогноз науки, объем производства икры будет выше 10-11 тысяч тонн. Это соответствует среднегодовому уровню ее потребления в стране. Если во время путины спекулятивные атаки не будут долгосрочными и мощными, когда цены растут на протяжении трех-четырех недель, тогда тренд на стабилизацию и снижение цены на икру продолжится", - пояснил Зверев.

https://1prime.ru/20250320/ryba-855957940.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

варпэ, промышленность, бизнес, икра, лососевая икра, лососевые