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Китай провел откровенные переговоры с еврокомиссаром по торговле - 29.03.2025, ПРАЙМ
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Китай провел откровенные переговоры с еврокомиссаром по торговле
Китай провел откровенные переговоры с еврокомиссаром по торговле - 29.03.2025, ПРАЙМ
Китай провел откровенные переговоры с еврокомиссаром по торговле
Министр коммерции КНР Ван Вэньтао провел с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем откровенные и прагматичные переговоры, сообщает в субботу министерство... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T06:58+0300
2025-03-29T06:58+0300
мировая экономика
китай
кнр
пекин
марош шефчович
ес
госсовет
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ПЕКИН, 29 мар – ПРАЙМ. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао провел с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем откровенные и прагматичные переговоры, сообщает в субботу министерство коммерции Китая. "Министр коммерции КНР Ван Вэньтао 28 марта провел переговоры с находящимся в Китае с визитом Европейским комиссаром по торговле и экономической безопасности Марошем Шефчовичем. Стороны провели откровенный, глубокий и прагматичный обмен мнениями", - говорится в заявлении ведомства. Ранее сообщалось, что 27 марта в рамках своей поездки в Пекин Шефчович также встретился с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. В 2024 году между Китаем и ЕС произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". ЕС 29 октября окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составляют до 35,3%. Министерство коммерции КНР в начале октября прошлого года со своей стороны заявило, что Китай вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Решение было принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало в ответ на обращения китайских компаний. Кроме того, летом китайская сторона начала антисубсидиарное расследование в отношении импортируемой из ЕС молочной продукции, которое должно завершиться до 21 августа 2025 года.
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мировая экономика, китай, кнр, пекин, марош шефчович, ес, госсовет
Мировая экономика, КИТАЙ, КНР, Пекин, Марош Шефчович, ЕС, Госсовет
06:58 29.03.2025
 
Китай провел откровенные переговоры с еврокомиссаром по торговле

Китай провел с еврокомиссаром Шефчовичем откровенные и прагматичные переговоры

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ПЕКИН, 29 мар – ПРАЙМ. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао провел с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем откровенные и прагматичные переговоры, сообщает в субботу министерство коммерции Китая.
"Министр коммерции КНР Ван Вэньтао 28 марта провел переговоры с находящимся в Китае с визитом Европейским комиссаром по торговле и экономической безопасности Марошем Шефчовичем. Стороны провели откровенный, глубокий и прагматичный обмен мнениями", - говорится в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что 27 марта в рамках своей поездки в Пекин Шефчович также встретился с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.
В 2024 году между Китаем и ЕС произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". ЕС 29 октября окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составляют до 35,3%.
Министерство коммерции КНР в начале октября прошлого года со своей стороны заявило, что Китай вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Решение было принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало в ответ на обращения китайских компаний. Кроме того, летом китайская сторона начала антисубсидиарное расследование в отношении импортируемой из ЕС молочной продукции, которое должно завершиться до 21 августа 2025 года.
 
Мировая экономикаКИТАЙКНРПекинМарош ШефчовичЕСГоссовет
 
 
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