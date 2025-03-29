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Китай провел откровенные переговоры с еврокомиссаром по торговле

Китай провел откровенные переговоры с еврокомиссаром по торговле - 29.03.2025, ПРАЙМ

Китай провел откровенные переговоры с еврокомиссаром по торговле

Министр коммерции КНР Ван Вэньтао провел с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем откровенные и прагматичные переговоры, сообщает в субботу министерство... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T06:58+0300

2025-03-29T06:58+0300

2025-03-29T06:58+0300

мировая экономика

китай

кнр

пекин

марош шефчович

ес

госсовет

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ПЕКИН, 29 мар – ПРАЙМ. Министр коммерции КНР Ван Вэньтао провел с еврокомиссаром по торговле Марошем Шефчовичем откровенные и прагматичные переговоры, сообщает в субботу министерство коммерции Китая. "Министр коммерции КНР Ван Вэньтао 28 марта провел переговоры с находящимся в Китае с визитом Европейским комиссаром по торговле и экономической безопасности Марошем Шефчовичем. Стороны провели откровенный, глубокий и прагматичный обмен мнениями", - говорится в заявлении ведомства. Ранее сообщалось, что 27 марта в рамках своей поездки в Пекин Шефчович также встретился с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном. В 2024 году между Китаем и ЕС произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". ЕС 29 октября окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составляют до 35,3%. Министерство коммерции КНР в начале октября прошлого года со своей стороны заявило, что Китай вводит временные антидемпинговые меры в отношении импортируемого из Евросоюза бренди, что серьезно ударит по европейским производителям. Решение было принято по итогам антидемпингового расследования, которое минкоммерции инициировало в ответ на обращения китайских компаний. Кроме того, летом китайская сторона начала антисубсидиарное расследование в отношении импортируемой из ЕС молочной продукции, которое должно завершиться до 21 августа 2025 года.

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мировая экономика, китай, кнр, пекин, марош шефчович, ес, госсовет