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В промзоне Луганска произошел пожар из-за упавших фрагментов сбитых БПЛА

В промзоне Луганска произошел пожар из-за упавших фрагментов сбитых БПЛА - 29.03.2025, ПРАЙМ

В промзоне Луганска произошел пожар из-за упавших фрагментов сбитых БПЛА

Пожар произошел в промзоне Луганска из-за упавших фрагментов сбитых украинских БПЛА, возгорание тушат, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в силовых... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T01:12+0300

2025-03-29T01:12+0300

2025-03-29T01:12+0300

россия

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ЛУГАНСК, 29 мар – ПРАЙМ. Пожар произошел в промзоне Луганска из-за упавших фрагментов сбитых украинских БПЛА, возгорание тушат, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал о звуках взрывов в небе над Луганском. "Пожар в промзоне Луганска начался из-за упавших фрагментов двух сбитых БПЛА. Горят складские помещения, пострадавших нет", - сообщили в силовых структурах. На месте работают оперативные службы, пожар ликвидируют.

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