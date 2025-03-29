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В промзоне Луганска произошел пожар из-за упавших фрагментов сбитых БПЛА - 29.03.2025, ПРАЙМ
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В промзоне Луганска произошел пожар из-за упавших фрагментов сбитых БПЛА
В промзоне Луганска произошел пожар из-за упавших фрагментов сбитых БПЛА - 29.03.2025, ПРАЙМ
В промзоне Луганска произошел пожар из-за упавших фрагментов сбитых БПЛА
Пожар произошел в промзоне Луганска из-за упавших фрагментов сбитых украинских БПЛА, возгорание тушат, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в силовых... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T01:12+0300
2025-03-29T01:12+0300
россия
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ЛУГАНСК, 29 мар – ПРАЙМ. Пожар произошел в промзоне Луганска из-за упавших фрагментов сбитых украинских БПЛА, возгорание тушат, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал о звуках взрывов в небе над Луганском. "Пожар в промзоне Луганска начался из-за упавших фрагментов двух сбитых БПЛА. Горят складские помещения, пострадавших нет", - сообщили в силовых структурах. На месте работают оперативные службы, пожар ликвидируют.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
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192
40
192
40
россия
РОССИЯ
01:12 29.03.2025
 
В промзоне Луганска произошел пожар из-за упавших фрагментов сбитых БПЛА

В промзоне Луганска произошел пожар из-за упавших фрагментов сбитых украинских БПЛА

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ЛУГАНСК, 29 мар – ПРАЙМ. Пожар произошел в промзоне Луганска из-за упавших фрагментов сбитых украинских БПЛА, возгорание тушат, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал о звуках взрывов в небе над Луганском.
"Пожар в промзоне Луганска начался из-за упавших фрагментов двух сбитых БПЛА. Горят складские помещения, пострадавших нет", - сообщили в силовых структурах.
На месте работают оперативные службы, пожар ликвидируют.
 
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