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Мадуро заявил, что ВТО смертельно ранена
Мадуро заявил, что ВТО смертельно ранена - 29.03.2025, ПРАЙМ
Мадуро заявил, что ВТО смертельно ранена
Авторитет и правила Всемирной торговой организации (ВТО) игнорируются - она смертельно ранена, и в международной торговле царит закон джунглей, заявил президент | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T02:51+0300
2025-03-29T02:51+0300
2025-03-29T02:51+0300
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МЕХИКО, 29 мар - ПРАЙМ. Авторитет и правила Всемирной торговой организации (ВТО) игнорируются - она смертельно ранена, и в международной торговле царит закон джунглей, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"С победой Красной армии над нацистами ровно 80 лет назад было образовано то, что впоследствии стало Всемирной торговой организацией. А вокруг Всемирной торговой организации — все правила торгового сосуществования и уважения между государствами. Сегодня я могу сказать, что Всемирная торговая организация смертельно ранена", - заявил Мадуро, выступая в эфире телеканала VTV.
По словам президента, развязанная в мире торгово-экономическая война и действия, направленные на разрушение международного права, регулирующего мировые торгово-экономические отношения, необъяснимы. Все войны последнего тысячелетия, как указал Мадуро, были результатом серьезных противоречий в экономическом контроле над землей и природными ресурсами. Несмотря на это в нынешнюю эпоху, которую можно назвать "великой возможностью для полноценного, суверенного и счастливого существования народов мира", авторитет и правила ВТО были проигнорированы.
"Закон джунглей, закон хаоса, мгновенно воцарился в коммерческой жизни планеты", - добавил Мадуро.
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Экономика, Мировая экономика, ВЕНЕСУЭЛА, Николас Мадуро, ВТО
Мадуро заявил, что ВТО смертельно ранена
Президент Венесуэлы Мадуро: авторитет и правила ВТО игнорируются, она смертельно ранена
МЕХИКО, 29 мар - ПРАЙМ. Авторитет и правила Всемирной торговой организации (ВТО) игнорируются - она смертельно ранена, и в международной торговле царит закон джунглей, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
"С победой Красной армии над нацистами ровно 80 лет назад было образовано то, что впоследствии стало Всемирной торговой организацией. А вокруг Всемирной торговой организации — все правила торгового сосуществования и уважения между государствами. Сегодня я могу сказать, что Всемирная торговая организация смертельно ранена", - заявил Мадуро, выступая в эфире телеканала VTV.
По словам президента, развязанная в мире торгово-экономическая война и действия, направленные на разрушение международного права, регулирующего мировые торгово-экономические отношения, необъяснимы. Все войны последнего тысячелетия, как указал Мадуро, были результатом серьезных противоречий в экономическом контроле над землей и природными ресурсами. Несмотря на это в нынешнюю эпоху, которую можно назвать "великой возможностью для полноценного, суверенного и счастливого существования народов мира", авторитет и правила ВТО были проигнорированы.
"Закон джунглей, закон хаоса, мгновенно воцарился в коммерческой жизни планеты", - добавил Мадуро.