https://1prime.ru/20250329/mask-856210539.html

Илон Маск заявил, что его стартап xAI купил весь пакет акций платформы X

Илон Маск заявил, что его стартап xAI купил весь пакет акций платформы X - 29.03.2025, ПРАЙМ

Илон Маск заявил, что его стартап xAI купил весь пакет акций платформы X

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его стартап xAI приобрел весь пакет акций платформы X. | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T01:33+0300

2025-03-29T01:33+0300

2025-03-29T01:33+0300

технологии

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856210539.jpg?1743201198

МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его стартап xAI приобрел весь пакет акций платформы X. "xAI приобрел X с помощью транзакции по покупке акций. ... Стартап xAI стоит 80 миллиардов долларов и соцсеть X - 33 миллиарда долларов (если из 45 миллиардов долларов вычесть 12 миллиардов долларов долга)", - написал Маск в соцсети X. По его словам, будущее обеих компаний связано. "Сегодня (29 марта -ред.) мы делаем официальный шаг к совмещению данных, моделей, ...таланта. Это сочетание раскроет огромный потенциал, объединив передовые возможности и опыт xAI в области искусственного интеллекта с огромным охватом X.... Это позволит нам создать платформу, которая не просто отражает мир, но и активно ускоряет прогресс человечества", - добавил Маск. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте xAI открыла исходный код Grok.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, москва