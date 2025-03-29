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Илон Маск заявил, что его стартап xAI купил весь пакет акций платформы X - 29.03.2025, ПРАЙМ
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Илон Маск заявил, что его стартап xAI купил весь пакет акций платформы X
Илон Маск заявил, что его стартап xAI купил весь пакет акций платформы X - 29.03.2025, ПРАЙМ
Илон Маск заявил, что его стартап xAI купил весь пакет акций платформы X
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его стартап xAI приобрел весь пакет акций платформы X. | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T01:33+0300
2025-03-29T01:33+0300
технологии
москва
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его стартап xAI приобрел весь пакет акций платформы X. "xAI приобрел X с помощью транзакции по покупке акций. ... Стартап xAI стоит 80 миллиардов долларов и соцсеть X - 33 миллиарда долларов (если из 45 миллиардов долларов вычесть 12 миллиардов долларов долга)", - написал Маск в соцсети X. По его словам, будущее обеих компаний связано. "Сегодня (29 марта -ред.) мы делаем официальный шаг к совмещению данных, моделей, ...таланта. Это сочетание раскроет огромный потенциал, объединив передовые возможности и опыт xAI в области искусственного интеллекта с огромным охватом X.... Это позволит нам создать платформу, которая не просто отражает мир, но и активно ускоряет прогресс человечества", - добавил Маск. Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте xAI открыла исходный код Grok.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
96
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40
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40
технологии, москва
Технологии, МОСКВА
01:33 29.03.2025
 
Илон Маск заявил, что его стартап xAI купил весь пакет акций платформы X

Илон Маск заявил, что его стартап xAI приобрел весь пакет акций платформы X

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что его стартап xAI приобрел весь пакет акций платформы X.
"xAI приобрел X с помощью транзакции по покупке акций. ... Стартап xAI стоит 80 миллиардов долларов и соцсеть X - 33 миллиарда долларов (если из 45 миллиардов долларов вычесть 12 миллиардов долларов долга)", - написал Маск в соцсети X.
По его словам, будущее обеих компаний связано.
"Сегодня (29 марта -ред.) мы делаем официальный шаг к совмещению данных, моделей, ...таланта. Это сочетание раскроет огромный потенциал, объединив передовые возможности и опыт xAI в области искусственного интеллекта с огромным охватом X.... Это позволит нам создать платформу, которая не просто отражает мир, но и активно ускоряет прогресс человечества", - добавил Маск.
Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте xAI открыла исходный код Grok.
 
ТехнологииМОСКВА
 
 
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