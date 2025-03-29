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Мерц и премьер Латвии обсудили сотрудничество в НАТО и ЕС

Мерц и премьер Латвии обсудили сотрудничество в НАТО и ЕС - 29.03.2025, ПРАЙМ

Мерц и премьер Латвии обсудили сотрудничество в НАТО и ЕС

Глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Латвии Эвика Силиня обсудили сотрудничество сторон в НАТО и ЕС, а также поддержку Украины. | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T02:15+0300

2025-03-29T02:15+0300

2025-03-29T02:15+0300

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БЕРЛИН, 29 мар - ПРАЙМ. Глава ХДС/ХСС и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц и премьер Латвии Эвика Силиня обсудили сотрудничество сторон в НАТО и ЕС, а также поддержку Украины. "Важный обмен мнениями с премьер-министром Латвии Эвикой Силиннй. Германию и Латвию объединяет тесное партнёрство в НАТО и ЕС. Поддержка Украины - наш главный приоритет", - написал Мерц в своем аккаунте в соцсети Х, добавив, что, на его взгляд, Европа должна действовать решительно "и взять на себя ответственность за свою оборону и мир в Европе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

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мировая экономика, украина, германия, латвия, фридрих мерц, сергей лавров, владимир путин, нато, ес, мид рф