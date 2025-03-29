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Панама исключила из реестра 107 судов, находящихся под санкциями

Панама исключила из реестра 107 судов, находящихся под санкциями - 29.03.2025, ПРАЙМ

Панама исключила из реестра 107 судов, находящихся под санкциями

Панамская морская администрация объявила об исключении из национального судового реестра 107 судов, которые находятся под международными санкциями, еще 18 судов | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T04:30+0300

2025-03-29T04:30+0300

2025-03-29T04:30+0300

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МЕХИКО, 29 мар - ПРАЙМ. Панамская морская администрация объявила об исключении из национального судового реестра 107 судов, которые находятся под международными санкциями, еще 18 судов находятся в процессе отзыва флага. "Управление морского судоходства Панамы (AMP) отменило в общей сложности 107 регистраций судов под флагом Панамы, включенных в международные санкционные списки, еще 18 находятся в процессе отмены. Данная мера принимается в соответствии с указом президента, который уполномочивает AMP автоматически аннулировать регистрацию судов, а также лиц и зарегистрированных владельцев, которые фигурируют в международных санкционных списках", – говорится в официальном заявлении на сайте морского регулятора. Поясняется, что суда, исключенные из панамского реестра, были зарегистрированы или находились в предупреждающих списках OFAC, Европейского союза и Великобритании. Реестр судов Панамы является крупнейшим в мире и включает 8816 единиц. Чтобы предотвратить попадание в него судов "с высоким уровнем риска", регулятор усилил анализ данных перед регистрацией, который теперь включает не только технические критерии судна, но и "историю его собственника и оператора".

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панама, великобритания, ofac