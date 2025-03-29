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Панама исключила из реестра 107 судов, находящихся под санкциями
Панама исключила из реестра 107 судов, находящихся под санкциями - 29.03.2025, ПРАЙМ
Панама исключила из реестра 107 судов, находящихся под санкциями
Панамская морская администрация объявила об исключении из национального судового реестра 107 судов, которые находятся под международными санкциями, еще 18 судов | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T04:30+0300
2025-03-29T04:30+0300
2025-03-29T04:30+0300
экономика
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МЕХИКО, 29 мар - ПРАЙМ. Панамская морская администрация объявила об исключении из национального судового реестра 107 судов, которые находятся под международными санкциями, еще 18 судов находятся в процессе отзыва флага.
"Управление морского судоходства Панамы (AMP) отменило в общей сложности 107 регистраций судов под флагом Панамы, включенных в международные санкционные списки, еще 18 находятся в процессе отмены. Данная мера принимается в соответствии с указом президента, который уполномочивает AMP автоматически аннулировать регистрацию судов, а также лиц и зарегистрированных владельцев, которые фигурируют в международных санкционных списках", – говорится в официальном заявлении на сайте морского регулятора.
Поясняется, что суда, исключенные из панамского реестра, были зарегистрированы или находились в предупреждающих списках OFAC, Европейского союза и Великобритании.
Реестр судов Панамы является крупнейшим в мире и включает 8816 единиц. Чтобы предотвратить попадание в него судов "с высоким уровнем риска", регулятор усилил анализ данных перед регистрацией, который теперь включает не только технические критерии судна, но и "историю его собственника и оператора".
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панама, великобритания, ofac
Экономика, ПАНАМА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, OFAC
Панама исключила из реестра 107 судов, находящихся под санкциями
Морская администрация Панамы исключила из реестра 107 судов, находящихся под санкциями
МЕХИКО, 29 мар - ПРАЙМ. Панамская морская администрация объявила об исключении из национального судового реестра 107 судов, которые находятся под международными санкциями, еще 18 судов находятся в процессе отзыва флага.
"Управление морского судоходства Панамы (AMP) отменило в общей сложности 107 регистраций судов под флагом Панамы, включенных в международные санкционные списки, еще 18 находятся в процессе отмены. Данная мера принимается в соответствии с указом президента, который уполномочивает AMP автоматически аннулировать регистрацию судов, а также лиц и зарегистрированных владельцев, которые фигурируют в международных санкционных списках", – говорится в официальном заявлении на сайте морского регулятора.
Поясняется, что суда, исключенные из панамского реестра, были зарегистрированы или находились в предупреждающих списках OFAC, Европейского союза и Великобритании.
Реестр судов Панамы является крупнейшим в мире и включает 8816 единиц. Чтобы предотвратить попадание в него судов "с высоким уровнем риска", регулятор усилил анализ данных перед регистрацией, который теперь включает не только технические критерии судна, но и "историю его собственника и оператора".