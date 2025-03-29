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Шеф Пентагона поручил реструктурировать гражданский персонал для сокращений - 29.03.2025, ПРАЙМ
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Шеф Пентагона поручил реструктурировать гражданский персонал для сокращений
Шеф Пентагона поручил реструктурировать гражданский персонал для сокращений - 29.03.2025, ПРАЙМ
Шеф Пентагона поручил реструктурировать гражданский персонал для сокращений
Шеф Пентагона Пит Хегсет поручил реструктурировать гражданский персонал ведомства, чтобы сократить количество штатных должностей. | 29.03.2025, ПРАЙМ
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пит хегсет
пентагон
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ВАШИНГТОН, 29 мар - ПРАЙМ. Шеф Пентагона Пит Хегсет поручил реструктурировать гражданский персонал ведомства, чтобы сократить количество штатных должностей. Как сообщает военное ведомство, Хегсет подписал меморандум о пересмотре численности гражданского персонала и его реструктуризации. "Министерство обороны стремится сократить дублирующие функции и отказаться от чрезмерной бюрократии через честный анализ занятости", - говорится в сообщении. Пентагон будет искать возможности автоматизации, а конечным результатом работы станет сокращение числа штатных гражданских должностей, сообщает ведомство. Гражданским служащим, имеющим на это право, будет предложен добровольный досрочный выход на пенсию, говорится в сообщении. В Пентагоне порядка 900 тысяч гражданских служащих. Структура вооруженных сил должна прийти к такому состоянию, когда она "содержательна, поджара и готова побеждать (lean, mean and prepared to win)", говорится в меморандуме.
https://1prime.ru/20250322/pentagon-856019132.html
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пит хегсет, пентагон, сша
Пит Хегсет, Пентагон, США
20:30 29.03.2025
 
Шеф Пентагона поручил реструктурировать гражданский персонал для сокращений

Шеф Пентагона Хегсет хочет реструктурировать гражданский персонал для сокращений

© Фото : U.S. Department of DefenseАмериканский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
© Фото : U.S. Department of Defense
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ВАШИНГТОН, 29 мар - ПРАЙМ. Шеф Пентагона Пит Хегсет поручил реструктурировать гражданский персонал ведомства, чтобы сократить количество штатных должностей.
Как сообщает военное ведомство, Хегсет подписал меморандум о пересмотре численности гражданского персонала и его реструктуризации.
"Министерство обороны стремится сократить дублирующие функции и отказаться от чрезмерной бюрократии через честный анализ занятости", - говорится в сообщении.
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Пентагон будет искать возможности автоматизации, а конечным результатом работы станет сокращение числа штатных гражданских должностей, сообщает ведомство. Гражданским служащим, имеющим на это право, будет предложен добровольный досрочный выход на пенсию, говорится в сообщении. В Пентагоне порядка 900 тысяч гражданских служащих.
Структура вооруженных сил должна прийти к такому состоянию, когда она "содержательна, поджара и готова побеждать (lean, mean and prepared to win)", говорится в меморандуме.
 
Пит ХегсетПентагонСША
 
 
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