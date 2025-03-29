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Китай предоставит Мьянме гуманитарную помощь
Китай предоставит Мьянме гуманитарную помощь - 29.03.2025, ПРАЙМ
Китай предоставит Мьянме гуманитарную помощь
Китай принял решение выделить пострадавшей от сильного землетрясения Мьянме экстренную гуманитарную помощь на сумму в 100 миллионов юаней (около 13,7 миллиона... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T11:57+0300
2025-03-29T11:57+0300
2025-03-29T11:57+0300
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ПЕКИН, 29 мар – ПРАЙМ. Китай принял решение выделить пострадавшей от сильного землетрясения Мьянме экстренную гуманитарную помощь на сумму в 100 миллионов юаней (около 13,7 миллиона долларов), сообщает посольство Китая в Мьянме. "Правительство Китая приняло решение выделить Мьянме экстренную гуманитарную помощь в размере 100 миллионов юаней после землетрясения и направило две группы спасателей для доставки в районы бедствия палаток, одеял, аптечек, продуктов питания, питьевой воды и других крайне необходимых товаров", - говорится в заявлении дипмиссии. Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали.
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мьянма, китай, гуманитарная помощь
МЬЯНМА, КИТАЙ, гуманитарная помощь
Китай предоставит Мьянме гуманитарную помощь
Китай выделит Мьянме гуманитарную помощь в размере 13,7 миллиона долларов
ПЕКИН, 29 мар – ПРАЙМ. Китай принял решение выделить пострадавшей от сильного землетрясения Мьянме экстренную гуманитарную помощь на сумму в 100 миллионов юаней (около 13,7 миллиона долларов), сообщает посольство Китая в Мьянме.
"Правительство Китая приняло решение выделить Мьянме экстренную гуманитарную помощь в размере 100 миллионов юаней после землетрясения и направило две группы спасателей для доставки в районы бедствия палаток, одеял, аптечек, продуктов питания, питьевой воды и других крайне необходимых товаров", - говорится в заявлении дипмиссии.
Землетрясение магнитудой 7,7 в пятницу произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме выросло до 1002, 2376 человек пострадали.
В столице Мьянмы не работает интернет и электричество