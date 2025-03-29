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Правительство одобрило меры противодействия финансированию терроризма - 29.03.2025, ПРАЙМ
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Правительство одобрило меры противодействия финансированию терроризма
Правительство одобрило меры противодействия финансированию терроризма - 29.03.2025, ПРАЙМ
Правительство одобрило меры противодействия финансированию терроризма
Правительство России поддержало законопроект, направленный на совершенствование системы блокирования денежных средств, полученных преступным путем, с целью... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T12:43+0300
2025-03-29T12:43+0300
правительство рф
законопроект
терроризм
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Правительство России поддержало законопроект, направленный на совершенствование системы блокирования денежных средств, полученных преступным путем, с целью противодействия терроризму, сообщается на сайте кабмина. Законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" был рассмотрен на заседании 27 марта. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - сообщили в кабмине.
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правительство рф, законопроект, терроризм
Правительство РФ, законопроект, терроризм
12:43 29.03.2025
 
Правительство одобрило меры противодействия финансированию терроризма

Правительство поддержало проект по улучшению мер для борьбы с терроризмом

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДома Правительства РФ
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Правительство России поддержало законопроект, направленный на совершенствование системы блокирования денежных средств, полученных преступным путем, с целью противодействия терроризму, сообщается на сайте кабмина.
Законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" был рассмотрен на заседании 27 марта.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - сообщили в кабмине.
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Правительство РФзаконопроекттерроризм
 
 
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