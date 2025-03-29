https://1prime.ru/20250329/pravitelstvo-856216533.html

Правительство одобрило меры противодействия финансированию терроризма

Правительство одобрило меры противодействия финансированию терроризма - 29.03.2025, ПРАЙМ

Правительство одобрило меры противодействия финансированию терроризма

Правительство России поддержало законопроект, направленный на совершенствование системы блокирования денежных средств, полученных преступным путем, с целью... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T12:43+0300

2025-03-29T12:43+0300

2025-03-29T12:43+0300

правительство рф

законопроект

терроризм

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Правительство России поддержало законопроект, направленный на совершенствование системы блокирования денежных средств, полученных преступным путем, с целью противодействия терроризму, сообщается на сайте кабмина. Законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" был рассмотрен на заседании 27 марта. "Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" и федеральный закон "О специальных экономических мерах и принудительных мерах" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - сообщили в кабмине.

https://1prime.ru/20250326/mishustin-856128077.html

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правительство рф, законопроект, терроризм