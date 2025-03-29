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Премьеры Японии и Таиланда выразили соболезнования в связи с землетрясением

Премьеры Японии и Таиланда выразили соболезнования в связи с землетрясением - 29.03.2025, ПРАЙМ

Премьеры Японии и Таиланда выразили соболезнования в связи с землетрясением

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба и глава японского МИД Такэси Ивая выразили соболезнования Мьянме и Таиланду в связи с мощным землетрясением, унесшим жизни... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T04:21+0300

2025-03-29T04:21+0300

2025-03-29T04:21+0300

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ТОКИО, 29 мар – ПРАЙМ. Премьер-министр Японии Сигэру Исиба и глава японского МИД Такэси Ивая выразили соболезнования Мьянме и Таиланду в связи с мощным землетрясением, унесшим жизни уже более 140 человек. "Я глубоко опечален новостями о том, что землетрясение потрясло центральную Мьянму 28 марта, нанеся существенный ущерб. Я выражаю наши глубочайшие соболезнования тем, кого затронула эта трагедия", - говорится в послании главы японского правительства. Исиба также подчеркнул, что Япония - "вместе с Королевством Таиланд, дорогим другом". В свою очередь, глава МИД Японии Такэси Ивая заявил, что "молится за скорейшее выздоровление пострадавших, а также восстановление регионов", которых затронуло землетрясение. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. В результате землетрясения в Мьянме, согласно последним данным, погибли 144 человека, число жертв может вырасти, заявил премьер-министр Мин Аун Хлайн. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало. Власти Таиланда объявили режим чрезвычайного положения в Бангкоке. Согласно последним данным, количество погибших в результате землетрясения в Бангкоке достигло пяти человек, 117 человек считаются пропавшими без вести. Посольство РФ в королевстве также не получало данных о пострадавших россиянах. МЧС РФ по указанию президента России Владимира Путина направило в Мьянму два самолета со спасателями для ликвидации последствий землетрясения.

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общество , мировая экономика, бангкок, рф, таиланд, владимир путин, мчс