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В Курской области уничтожили пункт управления РЭБ ВСУ
В Курской области уничтожили пункт управления РЭБ ВСУ - 29.03.2025, ПРАЙМ
В Курской области уничтожили пункт управления РЭБ ВСУ
Украинское оборудование для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) захвачено штурмовиками 22-го мотострелкового полка российской группировки войск "Север" в уничтоженном | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T04:00+0300
2025-03-29T04:00+0300
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КУРСК, 29 мар - ПРАЙМ. Украинское оборудование для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) захвачено штурмовиками 22-го мотострелкового полка российской группировки войск "Север" в уничтоженном ими в курском селе Гуево пункте управления РЭБ, захваченное оборудование изучат, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север".
"Один из пунктов управления РЭБ, оборудованный в жилом доме, был уничтожен в Гуево вместе с его личным составом штурмовиками 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север". Оборудование противника было захвачено для изучения", - сообщил РИА Новости российский офицер.
В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
В начале марта стало известно о том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание, а 19 марта он заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.
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В Курской области уничтожили пункт управления РЭБ ВСУ
Офицер группировки войск "Север": в Курской области уничтожен пункт управления РЭБ ВСУ
КУРСК, 29 мар - ПРАЙМ. Украинское оборудование для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) захвачено штурмовиками 22-го мотострелкового полка российской группировки войск "Север" в уничтоженном ими в курском селе Гуево пункте управления РЭБ, захваченное оборудование изучат, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север".
"Один из пунктов управления РЭБ, оборудованный в жилом доме, был уничтожен в Гуево вместе с его личным составом штурмовиками 22-го мотострелкового полка группировки войск "Север". Оборудование противника было захвачено для изучения", - сообщил РИА Новости российский офицер.
В настоящее время подразделения группировки войск "Север" развивают наступление и выдавливают группы ВСУ со всей территории Курской области.
В начале марта стало известно о том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
Президент России Владимир Путин 12 марта посетил один из пунктов управления курской группировкой и провел совещание, а 19 марта он заявил, что российские военные завершают разгром противника в Курской области.