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Еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, вернулись в Россию
Еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, вернулись в Россию - 29.03.2025, ПРАЙМ
Еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, вернулись в Россию
Добавлены подробности (третий абзац). | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T00:02+0300
2025-03-29T00:02+0300
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Добавлены подробности (третий абзац).
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, возвращены в Россию с Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Двадцать пять жителей Курской области, вывезенных ВСУ в Сумскую область, после долгой разлуки и тревожного ожидания наконец-то возвращаются домой", - написала она в своем Telegram-канале.
"От всей души благодарим МККК, Российский Красный Крест, компетентные органы, врио губернатора Курской области, а также Республику Беларусь - за её посредническую миссию, и всех, кто принимал участие в подготовке возвращения. Оно стало возможным в результате непростых переговоров с украинской стороной", - добавила Москалькова.
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общество , россия, украина, рф, татьяна москалькова, всу, мккк
Общество , Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, Татьяна Москалькова, ВСУ, МККК
Еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, вернулись в Россию
Москалькова: еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, вернулись в Россию
Добавлены подробности (третий абзац).
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, возвращены в Россию с Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Двадцать пять жителей Курской области, вывезенных ВСУ в Сумскую область, после долгой разлуки и тревожного ожидания наконец-то возвращаются домой", - написала она в своем Telegram-канале.
"От всей души благодарим МККК, Российский Красный Крест, компетентные органы, врио губернатора Курской области, а также Республику Беларусь - за её посредническую миссию, и всех, кто принимал участие в подготовке возвращения. Оно стало возможным в результате непростых переговоров с украинской стороной", - добавила Москалькова.