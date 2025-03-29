https://1prime.ru/20250329/rossija-856209581.html

Еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, вернулись в Россию

Еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, вернулись в Россию - 29.03.2025, ПРАЙМ

Еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, вернулись в Россию

Добавлены подробности (третий абзац). | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T00:02+0300

2025-03-29T00:02+0300

2025-03-29T00:02+0300

общество

экономика

россия

украина

рф

татьяна москалькова

всу

мккк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856209581.jpg?1743195769

Добавлены подробности (третий абзац). МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Еще 25 жителей Курской области, вывезенных ВСУ, возвращены в Россию с Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. "Двадцать пять жителей Курской области, вывезенных ВСУ в Сумскую область, после долгой разлуки и тревожного ожидания наконец-то возвращаются домой", - написала она в своем Telegram-канале. "От всей души благодарим МККК, Российский Красный Крест, компетентные органы, врио губернатора Курской области, а также Республику Беларусь - за её посредническую миссию, и всех, кто принимал участие в подготовке возвращения. Оно стало возможным в результате непростых переговоров с украинской стороной", - добавила Москалькова.

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, украина, рф, татьяна москалькова, всу, мккк