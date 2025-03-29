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Названы самые популярные в России автомобили - 29.03.2025, ПРАЙМ
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Названы самые популярные в России автомобили
Названы самые популярные в России автомобили - 29.03.2025, ПРАЙМ
Названы самые популярные в России автомобили
Автомобили марок Kia, Volkswagen и Toyota чаще всего попадали под отзывные кампании в России с 2022 года, на их долю пришлось 46% от всех отозванных машин,... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T07:29+0300
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бизнес
россия
росстандарт
kia
volkswagen
toyota camry
lada vision 4x4
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Автомобили марок Kia, Volkswagen и Toyota чаще всего попадали под отзывные кампании в России с 2022 года, на их долю пришлось 46% от всех отозванных машин, подсчитало РИА Новости, основываясь на данных Росстандарта. По данным агентства, с начала 2022 года по 28 марта этого года в России были проведены 53 отзывные кампании, в которых приняли участие 714,4 тысячи автомобилей 29 автомобильных марок. В первой тройке по количеству отозванных машин оказались корейская Kia (140 848 штук), немецкий Volkswagen (99 822 штуки) и японская Toyota (88 627 штук, в том числе Lexus), их доля от общего количества автомобилей составила 46%. В первую пятерку также вошли китайский Haval (87,2 тысячи штук) и отечественная Lada (80,1 тысячи штук). Следом идут немецкие Mercedes-Benz (51,6 тысячи штук) и BMW (42,8 тысячи штук), а также принадлежащая Volkswagen Group Skoda (33,6 тысячи штук). Среди причин, по которым отзывались машины, указываются неисправность программного обеспечения, возможные неисправности некоторых систем безопасности, неисправность топливной системы, отсутствие устройства вызова экстренных служб.
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бизнес, россия, росстандарт, kia, volkswagen, toyota camry, lada vision 4x4, lada x-cross 5
Бизнес, РОССИЯ, Росстандарт, Kia, Volkswagen, Toyota Camry, Lada Vision 4x4, Lada X-Cross 5
07:29 29.03.2025 (обновлено: 08:08 29.03.2025)
 
Названы самые популярные в России автомобили

Росстандарт: Kia, Volkswagen и Toyota чаще всего отзывались в России с 2022 года

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип Kia
Логотип Kia - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Автомобили марок Kia, Volkswagen и Toyota чаще всего попадали под отзывные кампании в России с 2022 года, на их долю пришлось 46% от всех отозванных машин, подсчитало РИА Новости, основываясь на данных Росстандарта.
По данным агентства, с начала 2022 года по 28 марта этого года в России были проведены 53 отзывные кампании, в которых приняли участие 714,4 тысячи автомобилей 29 автомобильных марок.
В первой тройке по количеству отозванных машин оказались корейская Kia (140 848 штук), немецкий Volkswagen (99 822 штуки) и японская Toyota (88 627 штук, в том числе Lexus), их доля от общего количества автомобилей составила 46%.
В первую пятерку также вошли китайский Haval (87,2 тысячи штук) и отечественная Lada (80,1 тысячи штук). Следом идут немецкие Mercedes-Benz (51,6 тысячи штук) и BMW (42,8 тысячи штук), а также принадлежащая Volkswagen Group Skoda (33,6 тысячи штук).
Среди причин, по которым отзывались машины, указываются неисправность программного обеспечения, возможные неисправности некоторых систем безопасности, неисправность топливной системы, отсутствие устройства вызова экстренных служб.
 
БизнесРОССИЯРосстандартKiaVolkswagenToyota CamryLada Vision 4x4Lada X-Cross 5
 
 
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