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Турецкий регулятор заблокировал Rutube за рекламу азартных игр

Турецкий регулятор заблокировал Rutube за рекламу азартных игр - 29.03.2025, ПРАЙМ

Турецкий регулятор заблокировал Rutube за рекламу азартных игр

Турецкий регулятор BTK сообщил о блокировке в Турции российского видеохостинга Rutube, доступ к нему заблокирован, передает корреспондент РИА Новости. | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T10:39+0300

2025-03-29T10:39+0300

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турция

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СТАМБУЛ, 29 мар - ПРАЙМ. Турецкий регулятор BTK сообщил о блокировке в Турции российского видеохостинга Rutube, доступ к нему заблокирован, передает корреспондент РИА Новости. В субботу сайт Rutube не открывается в Турции, доступ заблокирован у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета, передает корреспондент. При попытке открыть сайт выводится сообщение о блокировке сайта. "Доступ к сайту rutube.ru заблокирован решением BTK от 25 февраля 2025 года", - говорится в сообщении. Также вместо сайта пользователям демонстрируют выдержки из уголовного кодекса Турции с предупреждением о том, что "нелегальные азартные игры могут быть использованы для финансирования терроризма".

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турция, технологии, rutube