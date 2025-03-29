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Турецкий регулятор заблокировал Rutube за рекламу азартных игр - 29.03.2025, ПРАЙМ
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Турецкий регулятор заблокировал Rutube за рекламу азартных игр
Турецкий регулятор заблокировал Rutube за рекламу азартных игр - 29.03.2025, ПРАЙМ
Турецкий регулятор заблокировал Rutube за рекламу азартных игр
Турецкий регулятор BTK сообщил о блокировке в Турции российского видеохостинга Rutube, доступ к нему заблокирован, передает корреспондент РИА Новости. | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T10:39+0300
2025-03-29T10:39+0300
турция
технологии
rutube
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СТАМБУЛ, 29 мар - ПРАЙМ. Турецкий регулятор BTK сообщил о блокировке в Турции российского видеохостинга Rutube, доступ к нему заблокирован, передает корреспондент РИА Новости. В субботу сайт Rutube не открывается в Турции, доступ заблокирован у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета, передает корреспондент. При попытке открыть сайт выводится сообщение о блокировке сайта. "Доступ к сайту rutube.ru заблокирован решением BTK от 25 февраля 2025 года", - говорится в сообщении. Также вместо сайта пользователям демонстрируют выдержки из уголовного кодекса Турции с предупреждением о том, что "нелегальные азартные игры могут быть использованы для финансирования терроризма".
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турция, технологии, rutube
ТУРЦИЯ, Технологии, RuTube
10:39 29.03.2025
 
Турецкий регулятор заблокировал Rutube за рекламу азартных игр

В Турции заблокировали доступ к видеохостингу Rutube

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Rutube
Вывеска Rutube - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СТАМБУЛ, 29 мар - ПРАЙМ. Турецкий регулятор BTK сообщил о блокировке в Турции российского видеохостинга Rutube, доступ к нему заблокирован, передает корреспондент РИА Новости.
В субботу сайт Rutube не открывается в Турции, доступ заблокирован у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета, передает корреспондент.
При попытке открыть сайт выводится сообщение о блокировке сайта. "Доступ к сайту rutube.ru заблокирован решением BTK от 25 февраля 2025 года", - говорится в сообщении.
Также вместо сайта пользователям демонстрируют выдержки из уголовного кодекса Турции с предупреждением о том, что "нелегальные азартные игры могут быть использованы для финансирования терроризма".
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ТУРЦИЯТехнологииRuTube
 
 
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