https://1prime.ru/20250329/rutube-856215194.html

Видеохостинг Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции

Видеохостинг Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции - 29.03.2025, ПРАЙМ

Видеохостинг Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции

Российский видеохостинг Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции: затруднения могут быть связаны со спецификой работы местных провайдеров, заявили в... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T11:26+0300

2025-03-29T11:26+0300

2025-03-29T11:26+0300

турция

rutube

технологии

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Российский видеохостинг Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции: затруднения могут быть связаны со спецификой работы местных провайдеров, заявили в компании. Ранее турецкий регулятор BTK сообщил о блокировке в Турции Rutube, доступ к нему заблокирован. Отмечалось, что сайт Rutube не открывается в Турции, доступ заблокирован у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета. “Данная информация не соответствует действительности, RUTUBE в Турции работает. Ваши затруднения, возможно, могут быть связаны со спецификой работы местных провайдеров”, - сообщили в Rutube.

https://1prime.ru/20250329/rutube-856215053.html

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турция, rutube, технологии