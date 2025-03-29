https://1prime.ru/20250329/rutube-856215194.html
Видеохостинг Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции
Видеохостинг Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции - 29.03.2025, ПРАЙМ
Видеохостинг Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции
Российский видеохостинг Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции: затруднения могут быть связаны со спецификой работы местных провайдеров, заявили в... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T11:26+0300
2025-03-29T11:26+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Российский видеохостинг Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции: затруднения могут быть связаны со спецификой работы местных провайдеров, заявили в компании. Ранее турецкий регулятор BTK сообщил о блокировке в Турции Rutube, доступ к нему заблокирован. Отмечалось, что сайт Rutube не открывается в Турции, доступ заблокирован у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета. “Данная информация не соответствует действительности, RUTUBE в Турции работает. Ваши затруднения, возможно, могут быть связаны со спецификой работы местных провайдеров”, - сообщили в Rutube.
https://1prime.ru/20250329/rutube-856215053.html
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ТУРЦИЯ, RuTube, Технологии
Видеохостинг Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции
Rutube: видеохостинг работает в Турции, а затруднения могут быть связаны с провайдерами
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Российский видеохостинг Rutube опроверг информацию о блокировке в Турции: затруднения могут быть связаны со спецификой работы местных провайдеров, заявили в компании.
Ранее турецкий регулятор BTK сообщил о блокировке в Турции Rutube, доступ к нему заблокирован.
Отмечалось, что сайт Rutube не открывается в Турции, доступ заблокирован у различных сотовых операторов и провайдеров домашнего интернета.
“Данная информация не соответствует действительности, RUTUBE в Турции работает. Ваши затруднения, возможно, могут быть связаны со спецификой работы местных провайдеров”, - сообщили в Rutube.
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