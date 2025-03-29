https://1prime.ru/20250329/saks-856222609.html
Сакс предрек Зеленскому забвение по примеру проблемных голливудских актеров
Сакс предрек Зеленскому забвение по примеру проблемных голливудских актеров - 29.03.2025, ПРАЙМ
Сакс предрек Зеленскому забвение по примеру проблемных голливудских актеров
Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют,... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T23:59+0300
2025-03-29T23:59+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, предрек Владимиру Зеленскому судьбу требовательного и избалованного голливудского актера, который исчезает, когда никто больше не хочет иметь с ним дело. "В Голливуде это называется Life's Too Short List ("Список тех, чья жизнь слишком коротка" - ред.). Актер приобретает репутацию настолько сложного, настолько требовательного, настолько избалованного и темпераментного человека, что никто не хочет иметь с ним дело. После этого они исчезают из виду", - прокомментировал Сакс публикацию одного из пользователей соцсети Х о том, что Зеленский отвергает предложения из Вашингтона и не признает военную помощь из США долгом. Ранее Зеленский заявил, что Украина не признает ранее предоставленную США помощь долгом, а также отказался от диалога с президентом России Владимиром Путиным.
https://1prime.ru/20250329/zelenskiy-856220907.html
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сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина
США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, УКРАИНА
Сакс предрек Зеленскому забвение по примеру проблемных голливудских актеров
Миллиардер Сакс предрек Зеленскому забвение по примеру проблемных голливудских актеров
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, предрек Владимиру Зеленскому судьбу требовательного и избалованного голливудского актера, который исчезает, когда никто больше не хочет иметь с ним дело.
"В Голливуде это называется Life's Too Short List ("Список тех, чья жизнь слишком коротка" - ред.). Актер приобретает репутацию настолько сложного, настолько требовательного, настолько избалованного и темпераментного человека, что никто не хочет иметь с ним дело. После этого они исчезают из виду", - прокомментировал Сакс публикацию одного из пользователей соцсети Х о том, что Зеленский отвергает предложения из Вашингтона и не признает военную помощь из США долгом.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не признает ранее предоставленную США помощь долгом, а также отказался от диалога с президентом России Владимиром Путиным.
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