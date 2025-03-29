Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сакс предрек Зеленскому забвение по примеру проблемных голливудских актеров - 29.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250329/saks-856222609.html
Сакс предрек Зеленскому забвение по примеру проблемных голливудских актеров
Сакс предрек Зеленскому забвение по примеру проблемных голливудских актеров - 29.03.2025, ПРАЙМ
Сакс предрек Зеленскому забвение по примеру проблемных голливудских актеров
Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют,... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T23:59+0300
2025-03-29T23:59+0300
сша
владимир зеленский
дональд трамп
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, предрек Владимиру Зеленскому судьбу требовательного и избалованного голливудского актера, который исчезает, когда никто больше не хочет иметь с ним дело. "В Голливуде это называется Life's Too Short List ("Список тех, чья жизнь слишком коротка" - ред.). Актер приобретает репутацию настолько сложного, настолько требовательного, настолько избалованного и темпераментного человека, что никто не хочет иметь с ним дело. После этого они исчезают из виду", - прокомментировал Сакс публикацию одного из пользователей соцсети Х о том, что Зеленский отвергает предложения из Вашингтона и не признает военную помощь из США долгом. Ранее Зеленский заявил, что Украина не признает ранее предоставленную США помощь долгом, а также отказался от диалога с президентом России Владимиром Путиным.
https://1prime.ru/20250329/zelenskiy-856220907.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина
США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, УКРАИНА
23:59 29.03.2025
 
Сакс предрек Зеленскому забвение по примеру проблемных голливудских актеров

Миллиардер Сакс предрек Зеленскому забвение по примеру проблемных голливудских актеров

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, предрек Владимиру Зеленскому судьбу требовательного и избалованного голливудского актера, который исчезает, когда никто больше не хочет иметь с ним дело.
"В Голливуде это называется Life's Too Short List ("Список тех, чья жизнь слишком коротка" - ред.). Актер приобретает репутацию настолько сложного, настолько требовательного, настолько избалованного и темпераментного человека, что никто не хочет иметь с ним дело. После этого они исчезают из виду", - прокомментировал Сакс публикацию одного из пользователей соцсети Х о том, что Зеленский отвергает предложения из Вашингтона и не признает военную помощь из США долгом.
Ранее Зеленский заявил, что Украина не признает ранее предоставленную США помощь долгом, а также отказался от диалога с президентом России Владимиром Путиным.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
В Раде назвали шаг, который погубит Зеленского
Вчера, 19:31
 
СШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала