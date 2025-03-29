https://1prime.ru/20250329/saks-856222609.html

Сакс предрек Зеленскому забвение по примеру проблемных голливудских актеров

Сакс предрек Зеленскому забвение по примеру проблемных голливудских актеров - 29.03.2025, ПРАЙМ

Сакс предрек Зеленскому забвение по примеру проблемных голливудских актеров

Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют,... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T23:59+0300

2025-03-29T23:59+0300

2025-03-29T23:59+0300

сша

владимир зеленский

дональд трамп

украина

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Американский инвестор Дэвид Сакс, назначенный президентом США Дональдом Трампом ответственным за политику в сфере искусственного интеллекта и криптовалют, предрек Владимиру Зеленскому судьбу требовательного и избалованного голливудского актера, который исчезает, когда никто больше не хочет иметь с ним дело. "В Голливуде это называется Life's Too Short List ("Список тех, чья жизнь слишком коротка" - ред.). Актер приобретает репутацию настолько сложного, настолько требовательного, настолько избалованного и темпераментного человека, что никто не хочет иметь с ним дело. После этого они исчезают из виду", - прокомментировал Сакс публикацию одного из пользователей соцсети Х о том, что Зеленский отвергает предложения из Вашингтона и не признает военную помощь из США долгом. Ранее Зеленский заявил, что Украина не признает ранее предоставленную США помощь долгом, а также отказался от диалога с президентом России Владимиром Путиным.

https://1prime.ru/20250329/zelenskiy-856220907.html

сша

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сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина