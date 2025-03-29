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Самолет с пассажирами на борту аварийно сел в Саратове из-за неисправности

Самолет с пассажирами на борту аварийно сел в Саратове из-за неисправности - 29.03.2025, ПРАЙМ

Самолет с пассажирами на борту аварийно сел в Саратове из-за неисправности

Самолет с пассажирами на борту аварийно сел в Саратове из-за неисправности, пострадавших нет, организована доследственная проверка, сообщило Западное... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T14:48+0300

2025-03-29T14:48+0300

2025-03-29T14:48+0300

россия

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Самолет с пассажирами на борту аварийно сел в Саратове из-за неисправности, пострадавших нет, организована доследственная проверка, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. "Днем 29 марта воздушное судно с пассажирами на борту совершило аварийную посадку в аэропорту Гагарин города Саратова. Командир воздушного судна, заметив неисправность, запросил аварийную посадку. Самолет успешно приземлился, повреждений не обнаружено, пострадавших нет", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что саратовским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России по факту аварийной посадки воздушного судна проводится доследственная проверка по части 1 статьи 263 УК РФ. Также следователями проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего.

https://1prime.ru/20250313/saratov-855770802.html

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россия, ск рф, авиация, саратов