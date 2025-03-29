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В Саксонии призвали к обсуждению смягчения ЕС антироссийских санкций - 29.03.2025, ПРАЙМ
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В Саксонии призвали к обсуждению смягчения ЕС антироссийских санкций
В Саксонии призвали к обсуждению смягчения ЕС антироссийских санкций - 29.03.2025, ПРАЙМ
В Саксонии призвали к обсуждению смягчения ЕС антироссийских санкций
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил агентству DPA, что необходимо вести дискуссию о смягчении невыгодного для европейцев... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T11:41+0300
2025-03-29T11:41+0300
экономика
запад
россия
германия
урсула фон дер ляйен
ес
санкции против рф
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МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил агентству DPA, что необходимо вести дискуссию о смягчении невыгодного для европейцев санкционного режима в отношении России. "Когда ты понимаешь, что ослабляешь себя больше, чем своего визави, тогда нужно задуматься, все ли это так уж правильно… Должно быть возможным постоянное обсуждение того, какие из этих санкций, возможно, имеют гораздо больше недостатков для нас, чем влияния на Россию… Однако этого не происходит", - прокомментировал политик нежелание стран ЕС обсуждать пересмотр санкционного режима. Кроме того, он заявил, что может представить себе начало диалога между президентом России Владимиром Путиным и вероятным будущим канцлером Германии Фридрихом Мерцем, но для этого Берлин должен быть способным что-то предложить Москве. "Это (разговор – ред.) определенно будет. Но, собственно, почему президент России должен с нами разговаривать? Что может предложить Германия? Что Германия может изменить?" - сказал Кречмер. В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи лидеров ряда европейских стран и Канады по Украине в Париже заявила, что ЕС сохранит санкции против России. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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запад, россия, германия, урсула фон дер ляйен, ес, санкции против рф
Экономика, ЗАПАД, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, санкции против РФ
11:41 29.03.2025
 
В Саксонии призвали к обсуждению смягчения ЕС антироссийских санкций

Премьер Саксонии: антироссийские санкции сейчас приносят больше ущерба Европе

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкДрезден
Дрезден - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 мар – ПРАЙМ. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил агентству DPA, что необходимо вести дискуссию о смягчении невыгодного для европейцев санкционного режима в отношении России.
"Когда ты понимаешь, что ослабляешь себя больше, чем своего визави, тогда нужно задуматься, все ли это так уж правильно… Должно быть возможным постоянное обсуждение того, какие из этих санкций, возможно, имеют гораздо больше недостатков для нас, чем влияния на Россию… Однако этого не происходит", - прокомментировал политик нежелание стран ЕС обсуждать пересмотр санкционного режима.
Кроме того, он заявил, что может представить себе начало диалога между президентом России Владимиром Путиным и вероятным будущим канцлером Германии Фридрихом Мерцем, но для этого Берлин должен быть способным что-то предложить Москве.
"Это (разговор – ред.) определенно будет. Но, собственно, почему президент России должен с нами разговаривать? Что может предложить Германия? Что Германия может изменить?" - сказал Кречмер.
В четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи лидеров ряда европейских стран и Канады по Украине в Париже заявила, что ЕС сохранит санкции против России.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС вел уже 16 пакетов санкций против России.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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