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Украина попросит внести поправки в сделку с США, пишет Bloomberg

Украина попросит внести поправки в сделку с США, пишет Bloomberg - 29.03.2025, ПРАЙМ

Украина попросит внести поправки в сделку с США, пишет Bloomberg

Киев потребует внести поправки в сделку с США по ресурсам с целью заручиться обязательством о большем объеме американских инвестиций, передает агентство... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T19:33+0300

2025-03-29T19:33+0300

2025-03-29T19:33+0300

экономика

дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Киев потребует внести поправки в сделку с США по ресурсам с целью заручиться обязательством о большем объеме американских инвестиций, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник. "Украина попросит внести изменения в новое масштабное экономическое соглашение, предложенное президентом Дональдом Трампом, включая обещание увеличить инвестиции США", - пишет агентство. Отмечается, что Киев не хочет, чтобы в рамках сделки ему пришлось бы возвращать военную и экономическую помощь США в полном объеме. В пятницу украинские чиновники провели видеозвонок с представителями США, в том числе с юристами, для получения разъяснений по проекту соглашения из около 60 страниц. Американцы не высказывали возражений на претензии Киева, в том числе относительно возможных помех для вступления Украины в ЕС из-за соглашения. Это, по данным источника агентства, может указывать на открытость США к внесению поправок. В то же время источник подчеркивает, что подготовка Киевом финальных предложений по поправками потребует большой работы. Украинские СМИ в пятницу сообщили, что новый проект соглашения США и Украины по ископаемым предполагает возврат Киевом средств за всю помощь, оказанную Вашингтоном. Также сообщалось, что нынешний документ пересекает почти все "красные" линии, согласованные ранее Киевом и Вашингтоном, лишает Украину части суверенитета, противоречит будущему членству страны в ЕС, а также обязывает Украину оплатить всю помощь США прошлых лет, которую Киев получал как безвозвратную. По мнению украинских журналистов, решение о начале выплат может стать прецедентом, благодаря которому все остальные доноры киевского режима могут потребовать возврата своих вложений. Британский журнал Spectator также назвал одним из условий новой сделки запрет компаниям, добывающим минералы на Украине, на продажу ископаемых "стратегическим конкурентам" Штатов. Издание считает, что Евросоюз мог бы попасть в категорию таких конкурентов из-за напряженных отношений с США. Подписание сделки о редкоземельных металлах сорвалось в конце февраля, когда в Вашингтон приехал Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп отчитал Зеленского за неуважение, вице-президент Джей Ди Вэнс назвал гостя из Киева неблагодарным агитатором за демократов. Зеленского попросили удалиться из Белого дома после перепалки.

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дональд трамп, владимир зеленский, джей ди вэнс, украина, ес, сша