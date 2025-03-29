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Маломерным судам могут запретить маневрировать на пляжах - 29.03.2025, ПРАЙМ
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Маломерным судам могут запретить маневрировать на пляжах
Маломерным судам могут запретить маневрировать на пляжах - 29.03.2025, ПРАЙМ
Маломерным судам могут запретить маневрировать на пляжах
Маломерным судам с моторами и парусами могут запретить заход и маневрирование в пределах акваторий всех пляжей и других местах массового отдыха людей на воде в... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T03:00+0300
2025-03-29T03:00+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Маломерным судам с моторами и парусами могут запретить заход и маневрирование в пределах акваторий всех пляжей и других местах массового отдыха людей на воде в России, говорится в проекте приказа МЧС РФ, который есть в распоряжении РИА Новости. "При плавании на маломерных судах запрещается: заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях пляжей и других мест массового отдыха населения на водных объектах", - говорится в документе. Кроме того, согласно проекту, планируется запретить буксировку маломерными судами различных устройств, а также приближаться на маломерных судах ближе чем на 50 метров к границам заплыва на пляжах. Ранее сообщалось, что федеральный закон "О безопасности людей на водных объектах" начнет действовать в России с сентября этого года. МЧС РФ работало над его проектом с 2022 года и постаралось учесть все требования к ключевым вопросам безопасности в отношении поднадзорных объектов ГИМС МЧС России: маломерных судов, баз-сооружений для их стоянок, пляжей, переправ и наплавных мостов. С сентября текущего года ГИМС будет вести единый реестр для всех маломерных судов: и коммерческих, и не коммерческих. Все плавсредства длиной до 20 метров и общим количеством людей на них до 12 человек являются маломерными. Из них на учет должны быть поставлены те, которые имеют мотор мощностью от 10,8 лошадиных сил, а вес полностью снаряженного судна превышает 200 килограммов. Суда, используемые в коммерческих целях, также перейдут в реестр ГИМС МЧС России. Для этого законом предусмотрен переходный период в 5 лет. По данным министерства, сейчас на учете ГИМС находятся более полутора миллиона маломерных судов. По оценке специалистов, с вступлением в силу нового закона реестр пополнят еще примерно 40 тысяч судов, которые используются в коммерческих целях. Это не потребует увеличения штата инспекторов. Сил и средств для обеспечения безопасности на акваториях у ведомства достаточно.
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бизнес, россия, общество , рф, мчс
Бизнес, РОССИЯ, Общество , РФ, МЧС
03:00 29.03.2025
 
Маломерным судам могут запретить маневрировать на пляжах

МЧС: маломерным судам могут запретить маневрировать в акваториях всех пляжей

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Маломерным судам с моторами и парусами могут запретить заход и маневрирование в пределах акваторий всех пляжей и других местах массового отдыха людей на воде в России, говорится в проекте приказа МЧС РФ, который есть в распоряжении РИА Новости.
"При плавании на маломерных судах запрещается: заходить под мотором или парусом и маневрировать на акваториях пляжей и других мест массового отдыха населения на водных объектах", - говорится в документе.
Кроме того, согласно проекту, планируется запретить буксировку маломерными судами различных устройств, а также приближаться на маломерных судах ближе чем на 50 метров к границам заплыва на пляжах.
Ранее сообщалось, что федеральный закон "О безопасности людей на водных объектах" начнет действовать в России с сентября этого года. МЧС РФ работало над его проектом с 2022 года и постаралось учесть все требования к ключевым вопросам безопасности в отношении поднадзорных объектов ГИМС МЧС России: маломерных судов, баз-сооружений для их стоянок, пляжей, переправ и наплавных мостов.
С сентября текущего года ГИМС будет вести единый реестр для всех маломерных судов: и коммерческих, и не коммерческих. Все плавсредства длиной до 20 метров и общим количеством людей на них до 12 человек являются маломерными. Из них на учет должны быть поставлены те, которые имеют мотор мощностью от 10,8 лошадиных сил, а вес полностью снаряженного судна превышает 200 килограммов. Суда, используемые в коммерческих целях, также перейдут в реестр ГИМС МЧС России. Для этого законом предусмотрен переходный период в 5 лет.
По данным министерства, сейчас на учете ГИМС находятся более полутора миллиона маломерных судов. По оценке специалистов, с вступлением в силу нового закона реестр пополнят еще примерно 40 тысяч судов, которые используются в коммерческих целях. Это не потребует увеличения штата инспекторов. Сил и средств для обеспечения безопасности на акваториях у ведомства достаточно.
 
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