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Трамп призвал советников занять агрессивную позицию по вопросу пошлин - 29.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250329/tramp-856218448.html
Трамп призвал советников занять агрессивную позицию по вопросу пошлин
Трамп призвал советников занять агрессивную позицию по вопросу пошлин - 29.03.2025, ПРАЙМ
Трамп призвал советников занять агрессивную позицию по вопросу пошлин
Президент США Дональд Трамп призывает старших советников занять более агрессивную позицию по вопросу пошлин в преддверии 2 апреля, когда американский лидер... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T15:20+0300
2025-03-29T15:20+0300
экономика
сша
дональд трамп
washington post
пошлины
канада
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призывает старших советников занять более агрессивную позицию по вопросу пошлин в преддверии 2 апреля, когда американский лидер должен объявить о товарных пошлинах в отношении ряда стран, сообщает газета Washington Post со ссылкой на четыре источника. Согласно публикации, Трамп продолжает размышлять перед советниками о том, что его администрации следует и далее ужесточать торговые меры, а в последние дни он вновь обратился к идее универсальных пошлин, которые бы применялись к большей части импорта вне зависимости от страны происхождения. При этом неясно, насколько серьезно рассматривается этот вариант, пишет газета. "Трамп призывает старших советников к более активной позиции по политике пошлин... Хотя многие из его союзников на Уолл-стрит и Капитолийском холме настоятельно призывали Белый дом занять более примирительную позицию, Трамп продолжал выступать за агрессивные меры для фундаментального преобразования экономики США", - сообщает газета. Как заявили изданию источники, Трамп также высказывал мысль о том, что он ошибся, позволив советникам отговорить его от введения более высоких пошлин во время первого срока его президентства. В феврале Трамп ввел таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. В четверг президент США пригрозил ввести "гораздо более высокие" пошлины на товары из ЕС и Канады, если они будут сотрудничать в борьбе с пошлинами. По сообщениям СМИ, в ЕС ожидают введение единых "двухзначных" пошлин со 2 апреля.
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сша, дональд трамп, washington post, пошлины, канада, мировая экономика
Экономика, США, Дональд Трамп, Washington Post, пошлины, КАНАДА, Мировая экономика
15:20 29.03.2025
 
Трамп призвал советников занять агрессивную позицию по вопросу пошлин

WP: Трамп по-прежнему выступает за дальнейшее ужесточение импортных пошлин

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп призывает старших советников занять более агрессивную позицию по вопросу пошлин в преддверии 2 апреля, когда американский лидер должен объявить о товарных пошлинах в отношении ряда стран, сообщает газета Washington Post со ссылкой на четыре источника.
Согласно публикации, Трамп продолжает размышлять перед советниками о том, что его администрации следует и далее ужесточать торговые меры, а в последние дни он вновь обратился к идее универсальных пошлин, которые бы применялись к большей части импорта вне зависимости от страны происхождения. При этом неясно, насколько серьезно рассматривается этот вариант, пишет газета.
"Трамп призывает старших советников к более активной позиции по политике пошлин... Хотя многие из его союзников на Уолл-стрит и Капитолийском холме настоятельно призывали Белый дом занять более примирительную позицию, Трамп продолжал выступать за агрессивные меры для фундаментального преобразования экономики США", - сообщает газета.
Как заявили изданию источники, Трамп также высказывал мысль о том, что он ошибся, позволив советникам отговорить его от введения более высоких пошлин во время первого срока его президентства.
В феврале Трамп ввел таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа, в том числе из ЕС. В марте Трамп заявил, что новая пошлина в размере 25% на автомобили, произведенные за пределами страны, вступит в силу 2 апреля. В четверг президент США пригрозил ввести "гораздо более высокие" пошлины на товары из ЕС и Канады, если они будут сотрудничать в борьбе с пошлинами. По сообщениям СМИ, в ЕС ожидают введение единых "двухзначных" пошлин со 2 апреля.
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