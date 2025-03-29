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Трамп за игрой в гольф обсудил со Стуббом покупку ледоколов - 29.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250329/tramp-856222487.html
Трамп за игрой в гольф обсудил со Стуббом покупку ледоколов
Трамп за игрой в гольф обсудил со Стуббом покупку ледоколов - 29.03.2025, ПРАЙМ
Трамп за игрой в гольф обсудил со Стуббом покупку ледоколов
Президент США Дональд Трамп сообщил, что за игрой в гольф с финским коллегой Александром Стуббом во Флориде обсудил строительство и покупку ледоколов. | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T23:58+0300
2025-03-29T23:58+0300
экономика
дональд трамп
финляндия
сша
ледоколы
арктика
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ВАШИНГТОН, 29 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что за игрой в гольф с финским коллегой Александром Стуббом во Флориде обсудил строительство и покупку ледоколов. "Президент Стубб и я с нетерпением ждем укрепления партнерства между США и Финляндией, включающее покупку и развертывание большого количества очень необходимых США ледоколов", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп добавил, что они в команде со Стуббом выиграли в гольф-клубе турнир. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс побывал на космической базе Штатов в Гренландии, претензии на которую заявил Трамп. Президент США ранее заявил, что намерен наращивать ледокольный флот, чтобы догнать Россию по количеству техники.
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дональд трамп, финляндия, сша, ледоколы, арктика
Экономика, Дональд Трамп, ФИНЛЯНДИЯ, США, ледоколы, АРКТИКА
23:58 29.03.2025
 
Трамп за игрой в гольф обсудил со Стуббом покупку ледоколов

Трамп за игрой в гольф обсудил с финским коллегой покупку ледоколов

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 29 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что за игрой в гольф с финским коллегой Александром Стуббом во Флориде обсудил строительство и покупку ледоколов.
"Президент Стубб и я с нетерпением ждем укрепления партнерства между США и Финляндией, включающее покупку и развертывание большого количества очень необходимых США ледоколов", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп добавил, что они в команде со Стуббом выиграли в гольф-клубе турнир.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс побывал на космической базе Штатов в Гренландии, претензии на которую заявил Трамп. Президент США ранее заявил, что намерен наращивать ледокольный флот, чтобы догнать Россию по количеству техники.
% Айсберг - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
Новое поле соперничества. США хотят потеснить Россию в Арктике
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ЭкономикаДональд ТрампФИНЛЯНДИЯСШАледоколыАРКТИКА
 
 
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