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Трамп за игрой в гольф обсудил со Стуббом покупку ледоколов
Трамп за игрой в гольф обсудил со Стуббом покупку ледоколов - 29.03.2025, ПРАЙМ
Трамп за игрой в гольф обсудил со Стуббом покупку ледоколов
Президент США Дональд Трамп сообщил, что за игрой в гольф с финским коллегой Александром Стуббом во Флориде обсудил строительство и покупку ледоколов. | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T23:58+0300
2025-03-29T23:58+0300
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ВАШИНГТОН, 29 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что за игрой в гольф с финским коллегой Александром Стуббом во Флориде обсудил строительство и покупку ледоколов. "Президент Стубб и я с нетерпением ждем укрепления партнерства между США и Финляндией, включающее покупку и развертывание большого количества очень необходимых США ледоколов", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп добавил, что они в команде со Стуббом выиграли в гольф-клубе турнир. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс побывал на космической базе Штатов в Гренландии, претензии на которую заявил Трамп. Президент США ранее заявил, что намерен наращивать ледокольный флот, чтобы догнать Россию по количеству техники.
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Экономика, Дональд Трамп, ФИНЛЯНДИЯ, США, ледоколы, АРКТИКА
Трамп за игрой в гольф обсудил со Стуббом покупку ледоколов
Трамп за игрой в гольф обсудил с финским коллегой покупку ледоколов
ВАШИНГТОН, 29 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что за игрой в гольф с финским коллегой Александром Стуббом во Флориде обсудил строительство и покупку ледоколов.
"Президент Стубб и я с нетерпением ждем укрепления партнерства между США и Финляндией, включающее покупку и развертывание большого количества очень необходимых США ледоколов", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Трамп добавил, что они в команде со Стуббом выиграли в гольф-клубе турнир.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс побывал на космической базе Штатов в Гренландии, претензии на которую заявил Трамп. Президент США ранее заявил, что намерен наращивать ледокольный флот, чтобы догнать Россию по количеству техники.
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