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Трамп за игрой в гольф обсудил со Стуббом покупку ледоколов

Трамп за игрой в гольф обсудил со Стуббом покупку ледоколов - 29.03.2025, ПРАЙМ

Трамп за игрой в гольф обсудил со Стуббом покупку ледоколов

Президент США Дональд Трамп сообщил, что за игрой в гольф с финским коллегой Александром Стуббом во Флориде обсудил строительство и покупку ледоколов. | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T23:58+0300

2025-03-29T23:58+0300

2025-03-29T23:58+0300

экономика

дональд трамп

финляндия

сша

ледоколы

арктика

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ВАШИНГТОН, 29 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил, что за игрой в гольф с финским коллегой Александром Стуббом во Флориде обсудил строительство и покупку ледоколов. "Президент Стубб и я с нетерпением ждем укрепления партнерства между США и Финляндией, включающее покупку и развертывание большого количества очень необходимых США ледоколов", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social. Трамп добавил, что они в команде со Стуббом выиграли в гольф-клубе турнир. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс побывал на космической базе Штатов в Гренландии, претензии на которую заявил Трамп. Президент США ранее заявил, что намерен наращивать ледокольный флот, чтобы догнать Россию по количеству техники.

https://1prime.ru/20250329/arktika-856220296.html

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дональд трамп, финляндия, сша, ледоколы, арктика