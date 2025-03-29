https://1prime.ru/20250329/ukraina-856214471.html

"Ничего здравомыслящего": Дума о планах Запада отправить войска на Украину

"Ничего здравомыслящего": Дума о планах Запада отправить войска на Украину - 29.03.2025, ПРАЙМ

"Ничего здравомыслящего": Дума о планах Запада отправить войска на Украину

Отправка западных "миротворческих" сил на Украину может привести к прямому столкновению России с НАТО и не имеет рационального обоснования, заявил РИА Новости... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T09:36+0300

2025-03-29T09:36+0300

2025-03-29T09:36+0300

политика

россия

украина

франция

великобритания

эммануэль макрон

кир стармер

сергей лавров

нато

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - ПРАЙМ. Отправка западных "миротворческих" сил на Украину может привести к прямому столкновению России с НАТО и не имеет рационального обоснования, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон утверждал, что миротворческие подразделения не будут размещаться на линии фронта, но могут занять позиции в стратегически важных городах и на базах. По его словам, их задача заключается не в ведении боевых действий, а в предотвращении новых атак путем контроля над ключевыми объектами. "Идею Макрона и Стармера (президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера – ред.) о миротворцах не поддерживают даже их коллеги, лидеры европейских стран. В этой затее нет ничего здравомыслящего, так как может привести к потенциальному столкновению России с НАТО", - сказал Нестеренко. По его мнению, отдельные европейские политики продолжают делать громкие заявления, касающиеся увеличения военных расходов и ужесточения санкций, но, как правило, эти заявления остаются лишь словами. Депутат считает, что подобная риторика направлена прежде всего на внутреннюю аудиторию и используется для создания видимости значимости своих позиций, отвлекая внимание населения от более актуальных проблем.Агентство Bloomberg 13 марта сообщило, что Макрон и Стармер пытаются привлечь 37 государств к формированию так называемой "коалиции желающих" — группы стран, готовых разместить "миротворцев" на территории Украины и предоставить Киеву гарантии безопасности. В то же время, по данным газеты Telegraph от 23 марта, высокопоставленные военные источники в Великобритании скептически оценивают эту инициативу, называя ее политическим спектаклем, так как конкретных деталей ее реализации до сих пор нет.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявлял, что Москва не видит возможности для компромисса в вопросе размещения иностранных миротворцев на Украине. Он пояснил, что в случае появления такого контингента западные страны не будут заинтересованы в мирном урегулировании конфликта, поскольку его присутствие создаст новые политические и военные реалии. В российском МИДе ранее называли планы некоторых европейских государств по отправке "миротворцев" провокацией, направленной на поддержание ложных надежд у Киева.

https://1prime.ru/20250328/tramp-856206964.html

украина

франция

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, франция, великобритания, эммануэль макрон, кир стармер, сергей лавров, нато, госдума, мид