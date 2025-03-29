https://1prime.ru/20250329/ukraina-856214471.html
"Ничего здравомыслящего": Дума о планах Запада отправить войска на Украину
"Ничего здравомыслящего": Дума о планах Запада отправить войска на Украину - 29.03.2025, ПРАЙМ
"Ничего здравомыслящего": Дума о планах Запада отправить войска на Украину
Отправка западных "миротворческих" сил на Украину может привести к прямому столкновению России с НАТО и не имеет рационального обоснования, заявил РИА Новости... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T09:36+0300
2025-03-29T09:36+0300
2025-03-29T09:36+0300
политика
россия
украина
франция
великобритания
эммануэль макрон
кир стармер
сергей лавров
нато
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - ПРАЙМ. Отправка западных "миротворческих" сил на Украину может привести к прямому столкновению России с НАТО и не имеет рационального обоснования, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон утверждал, что миротворческие подразделения не будут размещаться на линии фронта, но могут занять позиции в стратегически важных городах и на базах. По его словам, их задача заключается не в ведении боевых действий, а в предотвращении новых атак путем контроля над ключевыми объектами. "Идею Макрона и Стармера (президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера – ред.) о миротворцах не поддерживают даже их коллеги, лидеры европейских стран. В этой затее нет ничего здравомыслящего, так как может привести к потенциальному столкновению России с НАТО", - сказал Нестеренко. По его мнению, отдельные европейские политики продолжают делать громкие заявления, касающиеся увеличения военных расходов и ужесточения санкций, но, как правило, эти заявления остаются лишь словами. Депутат считает, что подобная риторика направлена прежде всего на внутреннюю аудиторию и используется для создания видимости значимости своих позиций, отвлекая внимание населения от более актуальных проблем.Агентство Bloomberg 13 марта сообщило, что Макрон и Стармер пытаются привлечь 37 государств к формированию так называемой "коалиции желающих" — группы стран, готовых разместить "миротворцев" на территории Украины и предоставить Киеву гарантии безопасности. В то же время, по данным газеты Telegraph от 23 марта, высокопоставленные военные источники в Великобритании скептически оценивают эту инициативу, называя ее политическим спектаклем, так как конкретных деталей ее реализации до сих пор нет.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявлял, что Москва не видит возможности для компромисса в вопросе размещения иностранных миротворцев на Украине. Он пояснил, что в случае появления такого контингента западные страны не будут заинтересованы в мирном урегулировании конфликта, поскольку его присутствие создаст новые политические и военные реалии. В российском МИДе ранее называли планы некоторых европейских государств по отправке "миротворцев" провокацией, направленной на поддержание ложных надежд у Киева.
https://1prime.ru/20250328/tramp-856206964.html
украина
франция
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, франция, великобритания, эммануэль макрон, кир стармер, сергей лавров, нато, госдума, мид
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Сергей Лавров, НАТО, Госдума, МИД
"Ничего здравомыслящего": Дума о планах Запада отправить войска на Украину
Нестеренко: отправка миротворцев на Украину не поможет разрешению конфликта
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - ПРАЙМ. Отправка западных "миротворческих" сил на Украину может привести к прямому столкновению России с НАТО и не имеет рационального обоснования, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон утверждал, что миротворческие подразделения не будут размещаться на линии фронта, но могут занять позиции в стратегически важных городах и на базах. По его словам, их задача заключается не в ведении боевых действий, а в предотвращении новых атак путем контроля над ключевыми объектами.
"Идею Макрона и Стармера (президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера – ред.) о миротворцах не поддерживают даже их коллеги, лидеры европейских стран. В этой затее нет ничего здравомыслящего, так как может привести к потенциальному столкновению России с НАТО", - сказал Нестеренко.
По его мнению, отдельные европейские политики продолжают делать громкие заявления, касающиеся увеличения военных расходов и ужесточения санкций, но, как правило, эти заявления остаются лишь словами. Депутат считает, что подобная риторика направлена прежде всего на внутреннюю аудиторию и используется для создания видимости значимости своих позиций, отвлекая внимание населения от более актуальных проблем.
Агентство Bloomberg 13 марта сообщило, что Макрон и Стармер пытаются привлечь 37 государств к формированию так называемой "коалиции желающих" — группы стран, готовых разместить "миротворцев" на территории Украины и предоставить Киеву гарантии безопасности. В то же время, по данным газеты Telegraph от 23 марта, высокопоставленные военные источники в Великобритании скептически оценивают эту инициативу, называя ее политическим спектаклем, так как конкретных деталей ее реализации до сих пор нет.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявлял, что Москва не видит возможности для компромисса в вопросе размещения иностранных миротворцев на Украине. Он пояснил, что в случае появления такого контингента западные страны не будут заинтересованы в мирном урегулировании конфликта, поскольку его присутствие создаст новые политические и военные реалии. В российском МИДе ранее называли планы некоторых европейских государств по отправке "миротворцев" провокацией, направленной на поддержание ложных надежд у Киева.
Трамп оценил ход урегулирования на Украине