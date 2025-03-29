Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ничего здравомыслящего": Дума о планах Запада отправить войска на Украину - 29.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250329/ukraina-856214471.html
"Ничего здравомыслящего": Дума о планах Запада отправить войска на Украину
"Ничего здравомыслящего": Дума о планах Запада отправить войска на Украину - 29.03.2025, ПРАЙМ
"Ничего здравомыслящего": Дума о планах Запада отправить войска на Украину
Отправка западных "миротворческих" сил на Украину может привести к прямому столкновению России с НАТО и не имеет рационального обоснования, заявил РИА Новости... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T09:36+0300
2025-03-29T09:36+0300
политика
россия
украина
франция
великобритания
эммануэль макрон
кир стармер
сергей лавров
нато
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - ПРАЙМ. Отправка западных "миротворческих" сил на Украину может привести к прямому столкновению России с НАТО и не имеет рационального обоснования, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон утверждал, что миротворческие подразделения не будут размещаться на линии фронта, но могут занять позиции в стратегически важных городах и на базах. По его словам, их задача заключается не в ведении боевых действий, а в предотвращении новых атак путем контроля над ключевыми объектами. "Идею Макрона и Стармера (президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера – ред.) о миротворцах не поддерживают даже их коллеги, лидеры европейских стран. В этой затее нет ничего здравомыслящего, так как может привести к потенциальному столкновению России с НАТО", - сказал Нестеренко. По его мнению, отдельные европейские политики продолжают делать громкие заявления, касающиеся увеличения военных расходов и ужесточения санкций, но, как правило, эти заявления остаются лишь словами. Депутат считает, что подобная риторика направлена прежде всего на внутреннюю аудиторию и используется для создания видимости значимости своих позиций, отвлекая внимание населения от более актуальных проблем.Агентство Bloomberg 13 марта сообщило, что Макрон и Стармер пытаются привлечь 37 государств к формированию так называемой "коалиции желающих" — группы стран, готовых разместить "миротворцев" на территории Украины и предоставить Киеву гарантии безопасности. В то же время, по данным газеты Telegraph от 23 марта, высокопоставленные военные источники в Великобритании скептически оценивают эту инициативу, называя ее политическим спектаклем, так как конкретных деталей ее реализации до сих пор нет.Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявлял, что Москва не видит возможности для компромисса в вопросе размещения иностранных миротворцев на Украине. Он пояснил, что в случае появления такого контингента западные страны не будут заинтересованы в мирном урегулировании конфликта, поскольку его присутствие создаст новые политические и военные реалии. В российском МИДе ранее называли планы некоторых европейских государств по отправке "миротворцев" провокацией, направленной на поддержание ложных надежд у Киева.
https://1prime.ru/20250328/tramp-856206964.html
украина
франция
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, франция, великобритания, эммануэль макрон, кир стармер, сергей лавров, нато, госдума, мид
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, ФРАНЦИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Сергей Лавров, НАТО, Госдума, МИД
09:36 29.03.2025
 
"Ничего здравомыслящего": Дума о планах Запада отправить войска на Украину

Нестеренко: отправка миротворцев на Украину не поможет разрешению конфликта

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - ПРАЙМ. Отправка западных "миротворческих" сил на Украину может привести к прямому столкновению России с НАТО и не имеет рационального обоснования, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Юрий Нестеренко.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон утверждал, что миротворческие подразделения не будут размещаться на линии фронта, но могут занять позиции в стратегически важных городах и на базах. По его словам, их задача заключается не в ведении боевых действий, а в предотвращении новых атак путем контроля над ключевыми объектами.
"Идею Макрона и Стармера (президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера – ред.) о миротворцах не поддерживают даже их коллеги, лидеры европейских стран. В этой затее нет ничего здравомыслящего, так как может привести к потенциальному столкновению России с НАТО", - сказал Нестеренко.
По его мнению, отдельные европейские политики продолжают делать громкие заявления, касающиеся увеличения военных расходов и ужесточения санкций, но, как правило, эти заявления остаются лишь словами. Депутат считает, что подобная риторика направлена прежде всего на внутреннюю аудиторию и используется для создания видимости значимости своих позиций, отвлекая внимание населения от более актуальных проблем.
Агентство Bloomberg 13 марта сообщило, что Макрон и Стармер пытаются привлечь 37 государств к формированию так называемой "коалиции желающих" — группы стран, готовых разместить "миротворцев" на территории Украины и предоставить Киеву гарантии безопасности. В то же время, по данным газеты Telegraph от 23 марта, высокопоставленные военные источники в Великобритании скептически оценивают эту инициативу, называя ее политическим спектаклем, так как конкретных деталей ее реализации до сих пор нет.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявлял, что Москва не видит возможности для компромисса в вопросе размещения иностранных миротворцев на Украине. Он пояснил, что в случае появления такого контингента западные страны не будут заинтересованы в мирном урегулировании конфликта, поскольку его присутствие создаст новые политические и военные реалии. В российском МИДе ранее называли планы некоторых европейских государств по отправке "миротворцев" провокацией, направленной на поддержание ложных надежд у Киева.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 28.03.2025
Трамп оценил ход урегулирования на Украине
Вчера, 21:01
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАФРАНЦИЯВЕЛИКОБРИТАНИЯЭммануэль МакронКир СтармерСергей ЛавровНАТОГосдумаМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала