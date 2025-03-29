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США запугали Украину новыми условиями сделки по ресурсам

США запугали Украину новыми условиями сделки по ресурсам - 29.03.2025, ПРАЙМ

США запугали Украину новыми условиями сделки по ресурсам

США предложили Украине новый вариант соглашения по добыче полезных ископаемых, который радикально отличается от того, что обсуждался ранее, сообщает газета... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T11:27+0300

2025-03-29T11:27+0300

2025-03-29T11:27+0300

политика

сша

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владимир зеленский

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washington post

financial times

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сделка

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. США предложили Украине новый вариант соглашения по добыче полезных ископаемых, который радикально отличается от того, что обсуждался ранее, сообщает газета Washington Post. Украинские чиновники выражают недовольство: сделка выглядит так, будто Киев оказывается в долговой зависимости от Вашингтона.По данным газеты, новый проект документа существенно меняет ранее согласованные рамочные условия и не включает никаких гарантий безопасности для Украины. Это предложение может усилить напряженность между сторонами, поскольку Белый дом стремится получить доступ к украинским природным ресурсам. Владимир Зеленский заявил, что юристы его офиса изучают документ, который значительно отличается от первоначального соглашения. Он подчеркнул, что Украина не хочет, чтобы США воспринимали ее позицию как отказ от переговоров.Представитель Совета национальной безопасности США Джеймс Хьюитт в комментарии WP заявил, что сделка "укрепит экономические связи между странами и станет основой для долгосрочной безопасности и мира". Однако украинские законодатели настроены скептически: один из чиновников сравнил предложенные условия с военными репарациями, заявив, что США хотят получить контроль над украинскими ресурсами, не вкладывая в них собственные средства.Как напоминает WP, еще в феврале Киев и Вашингтон планировали подписать рамочное соглашение о совместной добыче полезных ископаемых. Однако после напряженной встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом переговорный процесс застопорился. Позже США представили новый, значительно расширенный проект сделки, опубликованный Financial Times. Украинские власти подтвердили его подлинность.Документ, по данным WP, предполагает, что вся оказанная Украине помощь США рассматривается как кредит, который должен быть возвращен из доходов от добычи полезных ископаемых. США также получают контроль над всеми инвестициями в энергетический сектор Украины. По словам одного из украинских чиновников, проект вызывает серьезные опасения, поскольку американские гранты теперь обозначены как кредиты, а Вашингтон требует 50% доходов от новых и существующих ресурсов.Вице-премьер Украины Юлия Свириденко заявила в Верховной раде, что правительство изучает соглашение и воздерживается от публичных комментариев, чтобы не навредить переговорам. В то же время, по данным газеты, бывшие украинские чиновники признают, что предложение США "ужасно" для Киева, но, возможно, является лишь стартовой позицией для дальнейших обсуждений.Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заверил WP, что Киев привержен заключению взаимовыгодной сделки, которая позволит американскому бизнесу укрепить свое долгосрочное присутствие в стране. Однако издание отмечает, что Украина настаивает на включении в соглашение четких гарантий безопасности. Зеленский неоднократно подчеркивал, что не подпишет документ, который обременит будущие поколения украинцев долговыми обязательствами перед США.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.

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сша

украина

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сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, washington post, financial times, киев, сделка