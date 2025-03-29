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В Думе призвали США остановить атаки Украины по российской энергетике

В Думе призвали США остановить атаки Украины по российской энергетике - 29.03.2025, ПРАЙМ

В Думе призвали США остановить атаки Украины по российской энергетике

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил в беседе с агентством РИА Новости, что Россия может отказаться от... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T13:08+0300

2025-03-29T13:08+0300

2025-03-29T13:08+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил в беседе с агентством РИА Новости, что Россия может отказаться от соблюдения энергетического перемирия, если украинские войска продолжат атаки на российские объекты энергетической инфраструктуры.Он отметил, что власти Украины, похоже, восприняли российскую сдержанность как проявление слабости. Пока Москва строго придерживается договоренностей с США о взаимном отказе от ударов по энергетическим объектам, Киев продолжает наносить удары. В качестве примеров он привел недавние атаки на газовое хранилище в Крыму и газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области.По словам Шеремета, Украина фактически нарушила соглашение и не делает попыток его соблюдать."Энергетическое перемирие еще можно спасти, если Вашингтон поставит на место взорвавшегося царька Зеленского. Россия же не будет идти на поводу у нацистского режима в Киеве. Нет смысла односторонне соблюдать договоренности. Зеленский всему миру говорит о мире и тут же отдает приказы атаковать территорию России", - сказал депутат. Ранее, 18 марта, президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, Трамп предложил обеим сторонам отказаться от атак на энергетические объекты на 30 дней, и Путин поддержал эту инициативу. Позже Владимир Зеленский также заявил, что Украина согласна с этим. Однако уже на следующий день Минобороны РФ зафиксировало атаку украинских беспилотников на нефтебазу в Краснодарском крае.По данным Минобороны России, 29 марта около 10:20 по московскому времени украинская армия нанесла удар по газоизмерительной станции "Суджа", предположительно с использованием реактивных снарядов РСЗО HIMARS. В результате атаки объект был практически полностью уничтожен. В Минобороны подчеркнули, что обещания Киева прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре являются не более чем очередной уловкой Зеленского.

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россия, украина, сша, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, дума, энергетика рф