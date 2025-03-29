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В Госдуме рассказали, что может стать для Украины шансом на спасение - 29.03.2025, ПРАЙМ
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В Госдуме рассказали, что может стать для Украины шансом на спасение
В Госдуме рассказали, что может стать для Украины шансом на спасение - 29.03.2025, ПРАЙМ
В Госдуме рассказали, что может стать для Украины шансом на спасение
Введение временного внешнего управления на Украине могло бы стать шансом для страны избавиться от власти Владимира Зеленского, который её узурпировал, заявил... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T15:30+0300
2025-03-29T15:31+0300
политика
госдума
оон
украина
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - ПРАЙМ. Введение временного внешнего управления на Украине могло бы стать шансом для страны избавиться от власти Владимира Зеленского, который её узурпировал, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.Ранее президент России Владимир Путин допустил, что Москва могла бы обсудить с США и европейскими странами возможность введения временного управления на Украине под эгидой ООН. По его мнению, такой шаг позволил бы провести демократические выборы, создать дееспособное правительство и в дальнейшем вести с ним переговоры о мире."Внешнее управление под эгидой ООН позволит провести легитимные выборы и может стать шансом на спасение страны от узурпировавшего власть Зеленского", - сказал Нестеренко. По его словам, срок полномочий Зеленского давно истек, а вместе с ним и его законное право подписывать международные соглашения и вести переговоры. Депутат также указал, что украинский лидер пользуется низкой поддержкой населения и всячески откладывает проведение выборов. В случае их организации, он предположил, что Зеленский попытается повлиять на результаты в свою пользу.
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госдума, оон, украина, владимир зеленский, владимир путин
Политика, Госдума, ООН, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Владимир Путин
15:30 29.03.2025 (обновлено: 15:31 29.03.2025)
 
В Госдуме рассказали, что может стать для Украины шансом на спасение

Нестеренко: внешнее управление под эгидой ООН может спасти Украину от Зеленского

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк"Флаг у Штаб-квартиры ООН
Флаг у Штаб-квартиры ООН - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - ПРАЙМ. Введение временного внешнего управления на Украине могло бы стать шансом для страны избавиться от власти Владимира Зеленского, который её узурпировал, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.
Ранее президент России Владимир Путин допустил, что Москва могла бы обсудить с США и европейскими странами возможность введения временного управления на Украине под эгидой ООН. По его мнению, такой шаг позволил бы провести демократические выборы, создать дееспособное правительство и в дальнейшем вести с ним переговоры о мире.
"Внешнее управление под эгидой ООН позволит провести легитимные выборы и может стать шансом на спасение страны от узурпировавшего власть Зеленского", - сказал Нестеренко.
По его словам, срок полномочий Зеленского давно истек, а вместе с ним и его законное право подписывать международные соглашения и вести переговоры. Депутат также указал, что украинский лидер пользуется низкой поддержкой населения и всячески откладывает проведение выборов. В случае их организации, он предположил, что Зеленский попытается повлиять на результаты в свою пользу.
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ПолитикаГосдумаООНУКРАИНАВладимир ЗеленскийВладимир Путин
 
 
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