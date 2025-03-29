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Работники "Института мира" США попали под сокращение

Работники "Института мира" США попали под сокращение - 29.03.2025, ПРАЙМ

Работники "Института мира" США попали под сокращение

Ряд служащих финансируемого конгрессом США "Института мира" (United States Institute of Peace - USIP) получили уведомления об увольнении, при этом пока что... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T17:41+0300

2025-03-29T17:41+0300

2025-03-29T17:41+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Ряд служащих финансируемого конгрессом США "Института мира" (United States Institute of Peace - USIP) получили уведомления об увольнении, при этом пока что неизвестно, планируют ли сокращать всех сотрудников организации, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники. "Сотрудники "Института мира" США были уведомлены об их немедленном увольнении в пятницу", - пишет телеканал со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией. Отмечается, что пока неизвестно, будет ли сокращен весь персонал организации, однако, как сообщил один источник, увольнения коснутся подавляющего большинства. Уточняется, что в "Институте мира" работают около 300 сотрудников, а его бюджет составляет около 55 миллионов долларов. USIP - американское федеральное учреждение, задачей которого является содействие разрешению и предотвращению конфликтов по всему миру. Число сокращений в феврале 2025 года в США выросло на 245% по сравнению с аналогичным показателем в январе. Всего же с начала 2025 года американские работодатели анонсировали около 221 тысячи увольнений, это рекордная цифра с 2009 года, когда к тому же моменту было объявлено о порядка 428 тысяч увольнений. Основная часть сокращений коснулась правительственных служащих – порядка 62 тысяч работников из 17 ведомств. Затем следуют сфера розничной торговли, а также технологический сектор. Ранее глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) американский предприниматель Илон Маск заявлял, что администрация Трампа проводит сокращения среди государственных служащих, преследуя цель перехода людей в частный сектор экономики. Газета New York Times также сообщала, что управление кадровой службы (OPM) США поручило федеральным ведомствам страны уволить большинство сотрудников, находящихся на испытательном сроке.

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сша, cbs, new york times, сокращения