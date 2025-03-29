Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных проектов - 29.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250329/uzbekistan-856217056.html
Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных проектов
Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных проектов - 29.03.2025, ПРАЙМ
Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных проектов
Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных инвестиционных проектов на сумму более 4 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба узбекистанского... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T13:48+0300
2025-03-29T13:48+0300
экономика
узбекистан
казахстан
алма-ата
бизнес
шавкат мирзиеев
касым-жомарт токаев
проекты
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_adeb688b11ba3b5511b5b9bcdd5a3a82.jpg
ТАШКЕНТ, 29 мар - ПРАЙМ. Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных инвестиционных проектов на сумму более 4 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева. По данным пресс-службы, в субботу Мирзиёев и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в Алма-Ате. С участием делегаций двух стран были предметно рассмотрены вопросы последовательного углубления узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества. "Поддерживаются активные контакты на всех уровнях. Растут объемы товарооборота – на 14% с начала года, сформирован портфель инвестиционных проектов на сумму более 4 миллиардов долларов, развиваются тесные межрегиональные связи и культурно-гуманитарный обмен", - говорится в сообщении. Президенты дали конкретные поручения по формированию долгосрочной программы промышленной кооперации, ускорению реализации инфраструктурных проектов регионального значения. "Отмечена важность начала практических работ по запуску международного центра промышленной кооперации в этом году, расширения деятельности совместной внешнеторговой компании", - уточняется в сообщении Состоялся обмен мнениями по региональной повестке, включая подготовку к центральноазиатским саммитам, которые пройдут в Узбекистане в ближайшие месяцы. Был также рассмотрен график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий, добавили в пресс-службе Мирзиёева.
https://1prime.ru/20250328/resheniya-856183372.html
узбекистан
казахстан
алма-ата
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6e51d437e2e83ef63016c021298e736b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
узбекистан, казахстан, алма-ата, бизнес, шавкат мирзиеев, касым-жомарт токаев, проекты
Экономика, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, АЛМА-АТА, Бизнес, Шавкат Мирзиеев, Касым-Жомарт Токаев, проекты
13:48 29.03.2025
 
Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных проектов

Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных проектов на 4 миллиарда долларов

Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 29 мар - ПРАЙМ. Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных инвестиционных проектов на сумму более 4 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева.
По данным пресс-службы, в субботу Мирзиёев и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в Алма-Ате. С участием делегаций двух стран были предметно рассмотрены вопросы последовательного углубления узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.
"Поддерживаются активные контакты на всех уровнях. Растут объемы товарооборота – на 14% с начала года, сформирован портфель инвестиционных проектов на сумму более 4 миллиардов долларов, развиваются тесные межрегиональные связи и культурно-гуманитарный обмен", - говорится в сообщении.
Президенты дали конкретные поручения по формированию долгосрочной программы промышленной кооперации, ускорению реализации инфраструктурных проектов регионального значения.
"Отмечена важность начала практических работ по запуску международного центра промышленной кооперации в этом году, расширения деятельности совместной внешнеторговой компании", - уточняется в сообщении
Состоялся обмен мнениями по региональной повестке, включая подготовку к центральноазиатским саммитам, которые пройдут в Узбекистане в ближайшие месяцы. Был также рассмотрен график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий, добавили в пресс-службе Мирзиёева.
Флаг Узбекистана
IТ-компании из России представили решения для животноводства Узбекистана
Вчера, 09:09
 
ЭкономикаУЗБЕКИСТАНКАЗАХСТАНАЛМА-АТАБизнесШавкат МирзиеевКасым-Жомарт Токаевпроекты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала