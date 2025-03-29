https://1prime.ru/20250329/uzbekistan-856217056.html
Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных проектов
Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных проектов - 29.03.2025, ПРАЙМ
Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных проектов
Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных инвестиционных проектов на сумму более 4 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба узбекистанского... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T13:48+0300
2025-03-29T13:48+0300
2025-03-29T13:48+0300
экономика
узбекистан
казахстан
алма-ата
бизнес
шавкат мирзиеев
касым-жомарт токаев
проекты
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_adeb688b11ba3b5511b5b9bcdd5a3a82.jpg
ТАШКЕНТ, 29 мар - ПРАЙМ. Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных инвестиционных проектов на сумму более 4 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева. По данным пресс-службы, в субботу Мирзиёев и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в Алма-Ате. С участием делегаций двух стран были предметно рассмотрены вопросы последовательного углубления узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества. "Поддерживаются активные контакты на всех уровнях. Растут объемы товарооборота – на 14% с начала года, сформирован портфель инвестиционных проектов на сумму более 4 миллиардов долларов, развиваются тесные межрегиональные связи и культурно-гуманитарный обмен", - говорится в сообщении. Президенты дали конкретные поручения по формированию долгосрочной программы промышленной кооперации, ускорению реализации инфраструктурных проектов регионального значения. "Отмечена важность начала практических работ по запуску международного центра промышленной кооперации в этом году, расширения деятельности совместной внешнеторговой компании", - уточняется в сообщении Состоялся обмен мнениями по региональной повестке, включая подготовку к центральноазиатским саммитам, которые пройдут в Узбекистане в ближайшие месяцы. Был также рассмотрен график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий, добавили в пресс-службе Мирзиёева.
https://1prime.ru/20250328/resheniya-856183372.html
узбекистан
казахстан
алма-ата
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84117/83/841178321_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_6e51d437e2e83ef63016c021298e736b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
узбекистан, казахстан, алма-ата, бизнес, шавкат мирзиеев, касым-жомарт токаев, проекты
Экономика, УЗБЕКИСТАН, КАЗАХСТАН, АЛМА-АТА, Бизнес, Шавкат Мирзиеев, Касым-Жомарт Токаев, проекты
Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных проектов
Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных проектов на 4 миллиарда долларов
ТАШКЕНТ, 29 мар - ПРАЙМ. Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных инвестиционных проектов на сумму более 4 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева.
По данным пресс-службы, в субботу Мирзиёев и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в Алма-Ате. С участием делегаций двух стран были предметно рассмотрены вопросы последовательного углубления узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества.
"Поддерживаются активные контакты на всех уровнях. Растут объемы товарооборота – на 14% с начала года, сформирован портфель инвестиционных проектов на сумму более 4 миллиардов долларов, развиваются тесные межрегиональные связи и культурно-гуманитарный обмен", - говорится в сообщении.
Президенты дали конкретные поручения по формированию долгосрочной программы промышленной кооперации, ускорению реализации инфраструктурных проектов регионального значения.
"Отмечена важность начала практических работ по запуску международного центра промышленной кооперации в этом году, расширения деятельности совместной внешнеторговой компании", - уточняется в сообщении
Состоялся обмен мнениями по региональной повестке, включая подготовку к центральноазиатским саммитам, которые пройдут в Узбекистане в ближайшие месяцы. Был также рассмотрен график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий, добавили в пресс-службе Мирзиёева.
IТ-компании из России представили решения для животноводства Узбекистана