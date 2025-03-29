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Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных проектов

Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных проектов - 29.03.2025, ПРАЙМ

Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных проектов

Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных инвестиционных проектов на сумму более 4 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба узбекистанского... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T13:48+0300

2025-03-29T13:48+0300

2025-03-29T13:48+0300

экономика

узбекистан

казахстан

алма-ата

бизнес

шавкат мирзиеев

касым-жомарт токаев

проекты

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ТАШКЕНТ, 29 мар - ПРАЙМ. Узбекистан и Казахстан сформировали портфель совместных инвестиционных проектов на сумму более 4 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиёева. По данным пресс-службы, в субботу Мирзиёев и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев провели неформальную встречу в Алма-Ате. С участием делегаций двух стран были предметно рассмотрены вопросы последовательного углубления узбекско-казахстанских отношений добрососедства, стратегического партнерства и союзничества. "Поддерживаются активные контакты на всех уровнях. Растут объемы товарооборота – на 14% с начала года, сформирован портфель инвестиционных проектов на сумму более 4 миллиардов долларов, развиваются тесные межрегиональные связи и культурно-гуманитарный обмен", - говорится в сообщении. Президенты дали конкретные поручения по формированию долгосрочной программы промышленной кооперации, ускорению реализации инфраструктурных проектов регионального значения. "Отмечена важность начала практических работ по запуску международного центра промышленной кооперации в этом году, расширения деятельности совместной внешнеторговой компании", - уточняется в сообщении Состоялся обмен мнениями по региональной повестке, включая подготовку к центральноазиатским саммитам, которые пройдут в Узбекистане в ближайшие месяцы. Был также рассмотрен график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий, добавили в пресс-службе Мирзиёева.

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узбекистан, казахстан, алма-ата, бизнес, шавкат мирзиеев, касым-жомарт токаев, проекты