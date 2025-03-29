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NYT: глава регулятора США по вакцинам ушел в отставку по просьбе минздрава
NYT: глава регулятора США по вакцинам ушел в отставку по просьбе минздрава - 29.03.2025, ПРАЙМ
NYT: глава регулятора США по вакцинам ушел в отставку по просьбе минздрава
Глава ведомства, утверждающего вакцины в США, ушел в отставку после того, как этого потребовали в американском минздраве, сообщает газета New York Times. | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T14:34+0300
2025-03-29T14:34+0300
2025-03-29T14:51+0300
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Глава ведомства, утверждающего вакцины в США, ушел в отставку после того, как этого потребовали в американском минздраве, сообщает газета New York Times. "Главный по вакцинам в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Питер Маркс подал в отставку… он был вызван в министерство здравоохранения и социальных служб в пятницу вечером, где ему сказали, что он может либо уйти сам, либо его уволят", - пишет издание. Отмечается, что Маркс, занимавший пост руководителя Центра оценки и изучения биологических препаратов (CBER) в составе FDA, раскритиковал позицию министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего в отношении вакцин, назвав ее угрозой для общественности. Ранее Кеннеди-младший заявил на слушаниях в сенате, что не выступает против вакцин, в чем его обвиняют, и пообещал, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не будет откладывать рассмотрение и утверждение новых вакцин, а стандарты их проверки останутся неизменными. По его словам, он никогда не ставил под сомнение необходимость вакцинации и привил собственных детей.
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NYT: глава регулятора США по вакцинам ушел в отставку по просьбе минздрава
NYT: глава утверждающего вакцины ведомства в США ушел в отставку по просьбе минздрава
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Глава ведомства, утверждающего вакцины в США, ушел в отставку после того, как этого потребовали в американском минздраве, сообщает газета New York Times.
"Главный по вакцинам в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) Питер Маркс подал в отставку… он был вызван в министерство здравоохранения и социальных служб в пятницу вечером, где ему сказали, что он может либо уйти сам, либо его уволят", - пишет издание.
Отмечается, что Маркс, занимавший пост руководителя Центра оценки и изучения биологических препаратов (CBER) в составе FDA, раскритиковал позицию министра здравоохранения США Роберта Кеннеди-младшего в отношении вакцин, назвав ее угрозой для общественности.
Ранее Кеннеди-младший заявил на слушаниях в сенате, что не выступает против вакцин, в чем его обвиняют, и пообещал, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) не будет откладывать рассмотрение и утверждение новых вакцин, а стандарты их проверки останутся неизменными. По его словам, он никогда не ставил под сомнение необходимость вакцинации и привил собственных детей.
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