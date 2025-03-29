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ВАРПЭ назвала "визитную карточку" России в рыбном сегменте - 29.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ВАРПЭ назвала "визитную карточку" России в рыбном сегменте
ВАРПЭ назвала "визитную карточку" России в рыбном сегменте - 29.03.2025, ПРАЙМ
ВАРПЭ назвала "визитную карточку" России в рыбном сегменте
"Визитной карточкой" России в рыбном сегменте является минтай, как по добыче, так и по экспорту, а также краб, треска и красная икра, рассказал в интервью РИА... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T07:41+0300
2025-03-29T08:14+0300
экономика
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. "Визитной карточкой" России в рыбном сегменте является минтай, как по добыче, так и по экспорту, а также краб, треска и красная икра, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев. "Минтай держит пальму первенства по добыче и экспорту уже 30 лет. Разделяют с ним пьедестал краб и красная икра. Треска также по-прежнему востребована даже на "засыпающем" пока европейском рынке", - рассказал Зверев. В то же время, отвечая на вопрос о создании бренда русского лосося, вместо норвежского, он отметил, что сейчас работать активнее важно на внутреннем рынке. "Конкуренты у нас не только на внешнем рынке, но и на внутреннем - импортный лосось", - подчеркнул президент ВАРПЭ. Ранее в январе Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) сообщила, что добыча минтая в России в 2024 году достигла рекордных 2 миллионов тонн, что на 2% больше, чем годом ранее - вылов оказался почти наполовину больше аналогичного показателя в США.
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россия, промышленность, москва, сша, варпэ
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, МОСКВА, США, ВАРПЭ
07:41 29.03.2025 (обновлено: 08:14 29.03.2025)
 
ВАРПЭ назвала "визитную карточку" России в рыбном сегменте

Глава ВАРПЭ Зверев назвал минтай "визитной карточкой" России в рыбном сегменте

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛюбительский лов минтая в Уссурийском заливе
Любительский лов минтая в Уссурийском заливе - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. "Визитной карточкой" России в рыбном сегменте является минтай, как по добыче, так и по экспорту, а также краб, треска и красная икра, рассказал в интервью РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.
"Минтай держит пальму первенства по добыче и экспорту уже 30 лет. Разделяют с ним пьедестал краб и красная икра. Треска также по-прежнему востребована даже на "засыпающем" пока европейском рынке", - рассказал Зверев.
В то же время, отвечая на вопрос о создании бренда русского лосося, вместо норвежского, он отметил, что сейчас работать активнее важно на внутреннем рынке. "Конкуренты у нас не только на внешнем рынке, но и на внутреннем - импортный лосось", - подчеркнул президент ВАРПЭ.
Ранее в январе Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) сообщила, что добыча минтая в России в 2024 году достигла рекордных 2 миллионов тонн, что на 2% больше, чем годом ранее - вылов оказался почти наполовину больше аналогичного показателя в США.
Горбуша - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2025
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ЭкономикаРОССИЯПромышленностьМОСКВАСШАВАРПЭ
 
 
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