https://1prime.ru/20250329/vino-856219864.html

Иностранцы оценили российское вино еще 10 лет назад, рассказал эксперт

Иностранцы оценили российское вино еще 10 лет назад, рассказал эксперт - 29.03.2025, ПРАЙМ

Иностранцы оценили российское вино еще 10 лет назад, рассказал эксперт

Перспективы российских вин иностранные дегустаторы оценили еще 10 лет назад, кроме того, в сегменте вина растет интерес к новым странам, рассказал президент... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T16:51+0300

2025-03-29T16:51+0300

2025-03-29T16:51+0300

экономика

россия

алкоголь

вино

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Перспективы российских вин иностранные дегустаторы оценили еще 10 лет назад, кроме того, в сегменте вина растет интерес к новым странам, рассказал президент российской ассоциации сомелье (РАС) Алексей Сидоров. "Еще 10 лет назад, когда я встречался с иностранцами, очень известными дегустаторами, которые составляют мировые рейтинги и когда они были на наших дегустациях, они мне тогда сказали, что за Россией будущее, через 10 лет вы будете в тренде", - рассказал Сидоров в кулуарах XXIV российского конкурса сомелье. Он также отметил, что на Западе есть классические вина, а также вина, которые делают уже много лет и специалисты уже их знают и "как-будто бы нет интереса". Именно поэтому заинтересованность к российским винам растет. "Много разных регионов, везде свои сорта, везде свой климат, своя почва, поэтому интерес к российскому вину есть", - добавил он. Кроме того, в России много автохтонных сортов винограда, которые могут выращивать только в определенных регионах и из них получаются интересные вина. "Сейчас идут еще только эксперименты, пытаются сделать купажи из разных сортов, сделать моносепажные вина (из одного сорта винограда - ред.). Поэтому, когда какой-то наш красностоп (донской сорт винограда - ред.) или кокур (крымский сорт винограда - ред.), которые еще не пробовали в других странах, появляется интерес, специалистам всегда интересно попробовать что-то новое", - подчеркнул президент РАС. Говоря об интересе к отечественному вину среди россиян, эксперт сказал, что развитие винной культуры в России идет "правильным образом". Позитивно влияет и открытие новых винных бутиков, ресторанов, а также предложения на государственном уровне, например, об обязательной доли российского вина в меню и винных картах ресторанов в 20%.

https://1prime.ru/20250327/vino-856170827.html

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россия, алкоголь, вино