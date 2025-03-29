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Роспотребнадзор взял под контроль сообщения о якобы неизвестном вирусе
Роспотребнадзор взял под контроль сообщения о якобы неизвестном вирусе - 29.03.2025, ПРАЙМ
Роспотребнадзор взял под контроль сообщения о якобы неизвестном вирусе
Роспотребнадзор заявил, что взял под контроль сообщения о случаях заболевания, связанных с якобы неизвестным вирусом. | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T18:49+0300
2025-03-29T18:49+0300
2025-03-29T18:49+0300
здоровье
роспотребнадзор
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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Роспотребнадзор заявил, что взял под контроль сообщения о случаях заболевания, связанных с якобы неизвестным вирусом.Telegram-канал Shot ранее написал, что в России возник неизвестный вирус, который якобы вызывает кашель с кровью, заболевание сопровождается высокой температурой. "Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о случаях заболевания якобы неизвестным вирусом, которые были распространены в Telegram-канале", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
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здоровье, роспотребнадзор
Здоровье, Роспотребнадзор
Роспотребнадзор взял под контроль сообщения о якобы неизвестном вирусе
Роспотребнадзор заявил, что взял под контроль сообщения о якобы неизвестном вирусе
МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Роспотребнадзор заявил, что взял под контроль сообщения о случаях заболевания, связанных с якобы неизвестным вирусом.
Telegram-канал Shot ранее написал, что в России возник неизвестный вирус, который якобы вызывает кашель с кровью, заболевание сопровождается высокой температурой.
"Специалисты Роспотребнадзора взяли на контроль сообщения о случаях заболевания якобы неизвестным вирусом, которые были распространены в Telegram-канале", - отмечается в сообщении пресс-службы ведомства.
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