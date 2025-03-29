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AFP: ВОЗ предложила сократить годовой бюджет более чем на 20 процентов

AFP: ВОЗ предложила сократить годовой бюджет более чем на 20 процентов - 29.03.2025, ПРАЙМ

AFP: ВОЗ предложила сократить годовой бюджет более чем на 20 процентов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила сократить свой годовой бюджет более чем на 20% и уменьшить штат сотрудников на фоне острой нехватки... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T19:34+0300

2025-03-29T19:34+0300

2025-03-29T19:34+0300

воз

тедрос адханом гебрейесус

сша

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила сократить свой годовой бюджет более чем на 20% и уменьшить штат сотрудников на фоне острой нехватки финансирования из-за выхода США из организации, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на внутреннее электронное письмо главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса. "Только в этом году потеря дохода составляет почти 600 миллионов долларов... Поэтому мы предложили странам-участницам еще более уменьшенный бюджет в 4,2 миллиарда долларов, что на 21% меньше изначально предложенного бюджета", - приводит агентство текст письма. Согласно тексту документа, сейчас у ВОЗ нет другого выбора, кроме как сократить масштабы своей деятельности и число сотрудников. "Это сокращение начнется с штаб-квартиры, начиная с высшего руководства, но затронет все уровни и регионы", - говорится в письме Гебрейесуса. Глава ВОЗ отметил, что еще до того, как президент США Дональд Трамп начал процесс выхода из организации, у ВОЗ уже были финансовые трудности. По данным Франс Пресс, Гебрейесус заявил, что организация начала поиск решения финансовых проблем более девяти месяцев назад. Ранее Трамп подписал указ о выходе страны из ВОЗ. Новая администрация считает, что ВОЗ недостаточно эффективна, находится под политическим влиянием и требует от США слишком большого финансирования.

https://1prime.ru/20250311/voz-855674736.html

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воз, тедрос адханом гебрейесус, сша