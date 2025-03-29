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Вучич заявил о прибытии специалистов ФСБ по делу о "звуковой пушке"

Вучич заявил о прибытии специалистов ФСБ по делу о "звуковой пушке" - 29.03.2025, ПРАЙМ

Вучич заявил о прибытии специалистов ФСБ по делу о "звуковой пушке"

Президент Сербии Александр Вучич сообщил журналистам, что в Белград прибыли представители ФСБ РФ для участия в расследовании о якобы использовании "звуковой... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T16:08+0300

2025-03-29T16:08+0300

2025-03-29T16:08+0300

сербия

александр вучич

белград

фсб

протесты

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БЕЛГРАД, 29 мар – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил журналистам, что в Белград прибыли представители ФСБ РФ для участия в расследовании о якобы использовании "звуковой пушки" на акциях протеста, прошедших 15 марта. Экс-начальник генштаба Сербии и один из лидеров оппозиции Здравко Понош написал в соцсетях, что во время 15 минут молчания в память о 15 погибших при обрушении 1 ноября 2024 года навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде полицейские якобы вкючили звуковую установку. В тишине на улице Краля Милана возник шум неизвестного происхождения, обеспокоивший демонстрантов. Видео резко разбегающихся в стороны манифестантов и предположения о причинах паники заполонили социальные сети. Вучич в ночь на среду сообщил, что ожидает приезда через два-три дня представителей ФСБ и через семь-восемь дней сотрудников американского ФБР для расследования."Сегодня ночью прибыли люди из ФСБ, они с утра начали работать. Обойдут и осмотрят оборудование, которое у нас есть. Останутся здесь несколько дней, 7-8, и после выступят со своей позицией по "звуковой пушке", чтобы мы опровергли ещё некую ложь", - сообщил президент.Вучич ранее заявлял что уйдет с поста президента, если оппоненты предоставят хоть одно доказательство применения "звуковой пушки" на протесте 15 марта. По словам политика, методы киевского "майдана" 2014 года в Сербии не пройдут, Вучич обвинил оппонентов в распространении дезинформации. МВД, минобороны и агентство безопасности и информации (БИА, контрразведка) официально и категорически опровергли обвинения в применении "звуковой пушки". По данным МВД, в протесте студентов и сторонников оппозиции 15 марта в Белграде участвовали 107 тысяч человек, значимых инцидентов не было. Вучич сообщал, что в ходе протестов получили травмы 56 человек, а 22 задержаны за нарушение общественного порядка.

https://1prime.ru/20250323/serbiya-856025892.html

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сербия, александр вучич, белград, фсб, протесты