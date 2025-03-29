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Зеленский раскритиковал Саудовскую Аравию

Зеленский раскритиковал Саудовскую Аравию - 29.03.2025, ПРАЙМ

Зеленский раскритиковал Саудовскую Аравию

Владимир Зеленский пренебрежительно высказался в отношении Саудовской Аравии, выразив сомнение в целесообразности их привлечения в вопросе мониторинга режима... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T00:45+0300

2025-03-29T00:45+0300

2025-03-29T00:45+0300

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МОСКВА, 29 мар - ПРАЙМ. Владимир Зеленский пренебрежительно высказался в отношении Саудовской Аравии, выразив сомнение в целесообразности их привлечения в вопросе мониторинга режима "энергетического перемирия" между Москвой и Киевом. "При всем уважении к лидеру Саудовской Аравии, у меня очень хорошие отношения с принцем, но они не могут мониторить энергетику у нас. Потому что средства, потому что разведка, потому что соответствующие профессиональные энергетики – я думаю, у них точно нет... Я был удивлен этим предложением", - заявил Зеленский в эфире национального телемарафона. Он отметил, что мониторить режим перемирия в Черном море может Турция, по его мнению, это логично. Зеленский также добавил, что осуществлять мониторинг также могут США, Великобритания, Франция и страны Черноморского региона - Румыния и Болгария. Ранее Зеленский во время брифинга с журналистами отказался прервать общение с журналистами ради звонка французского лидера Эммануэля Макрона, пообещав перезвонить через 15–20 минут. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал этот эпизод "цирком" и раскритиковал поведение Зеленского. Ранее встреча президента США Дональда Трампа и Зеленского в Вашингтоне перешла в перепалку. По данным телеканала Fox News, Трамп "вышвырнул" Зеленского после конфликта, в ходе которого американский лидер почувствовал неуважение. Подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено. Трамп заявил, что не видит у Зеленского желания урегулировать конфликт с РФ. Президент РФ Владимир Путин 18 марта провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Как сообщал Кремль, Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина тоже поддержит это. Но уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. В пятницу В Минобороны РФ сообщили, что около 10.20 мск киевский режим нанес по газоизмерительной станции "Суджа" удар с применением, по предварительной информации, реактивных снарядов РСЗО HIMARS, в результате которого произошло сильное возгорание, энергообъект фактически уничтожен.

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