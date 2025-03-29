https://1prime.ru/20250329/zelenskiy-856220907.html

В Раде назвали шаг, который погубит Зеленского

В Раде назвали шаг, который погубит Зеленского - 29.03.2025, ПРАЙМ

В Раде назвали шаг, который погубит Зеленского

Возможный отказ Владимира Зеленского от подписания соглашения с США по минералам может стоить ему власти, заявил депутат Верховной рады Украины Александр... | 29.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-29T19:31+0300

2025-03-29T19:31+0300

2025-03-29T19:31+0300

украина

владимир зеленский

сша

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МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Возможный отказ Владимира Зеленского от подписания соглашения с США по минералам может стоить ему власти, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в госизмене.По его словам, то время, которое осталось Зеленскому, обусловлено сроком, который отвели США на подписание документа.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Относительно спокойно между США и Украиной будет только в этот промежуток времени", — предупредил депутат, добавив, что с момента отказа от подписания режим Зеленского будет рассматриваться как полностью недоговороспособный и обманувший США."Режим-кидала. Причем, в ключевой для американских принципов теме - деньгах", — подчеркнул Дубинский, указав, что неисполнение обязательств по возврату средств в размере 185 миллиардов долларов означает введение санкций против ключевых олигархов и политиков."Если та же Россия борется за снятие санкций США, то для Украины они будут смертельны. И выльются в резкую девальвацию гривны и рост цен, что запустит процесс смены власти изнутри", — отметил Дубинский.По его словам, проблема для режима в том, что новому правительству придется подписать ту или иную версию договора по минералам, чтобы снять санкции — но этот сценарий сработает, если Украина к тому моменту не потерпит военное поражение от России.

https://1prime.ru/20250327/zelenskiy-856176897.html

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украина, владимир зеленский, сша