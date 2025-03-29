https://1prime.ru/20250329/zelenskiy-856220907.html
В Раде назвали шаг, который погубит Зеленского
В Раде назвали шаг, который погубит Зеленского - 29.03.2025, ПРАЙМ
В Раде назвали шаг, который погубит Зеленского
Возможный отказ Владимира Зеленского от подписания соглашения с США по минералам может стоить ему власти, заявил депутат Верховной рады Украины Александр... | 29.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-29T19:31+0300
2025-03-29T19:31+0300
2025-03-29T19:31+0300
украина
владимир зеленский
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_0:0:2969:1671_1920x0_80_0_0_eed754b641e4650637264380680e61f2.jpg
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Возможный отказ Владимира Зеленского от подписания соглашения с США по минералам может стоить ему власти, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в госизмене.По его словам, то время, которое осталось Зеленскому, обусловлено сроком, который отвели США на подписание документа.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Относительно спокойно между США и Украиной будет только в этот промежуток времени", — предупредил депутат, добавив, что с момента отказа от подписания режим Зеленского будет рассматриваться как полностью недоговороспособный и обманувший США."Режим-кидала. Причем, в ключевой для американских принципов теме - деньгах", — подчеркнул Дубинский, указав, что неисполнение обязательств по возврату средств в размере 185 миллиардов долларов означает введение санкций против ключевых олигархов и политиков."Если та же Россия борется за снятие санкций США, то для Украины они будут смертельны. И выльются в резкую девальвацию гривны и рост цен, что запустит процесс смены власти изнутри", — отметил Дубинский.По его словам, проблема для режима в том, что новому правительству придется подписать ту или иную версию договора по минералам, чтобы снять санкции — но этот сценарий сработает, если Украина к тому моменту не потерпит военное поражение от России.
https://1prime.ru/20250327/zelenskiy-856176897.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/0f/852184384_240:0:2969:2047_1920x0_80_0_0_97fe5d135c3dd010eed7831508df8a44.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, владимир зеленский, сша
УКРАИНА, Владимир Зеленский, США
В Раде назвали шаг, который погубит Зеленского
Дубинский: отказ Зеленского от подписания договора с США может стоить ему власти
МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Возможный отказ Владимира Зеленского от подписания соглашения с США по минералам может стоить ему власти, заявил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под стражей по обвинению в госизмене.
По его словам, то время, которое осталось Зеленскому, обусловлено сроком, который отвели США на подписание документа.
"Относительно спокойно между США и Украиной будет только в этот промежуток времени", — предупредил депутат, добавив, что с момента отказа от подписания режим Зеленского будет рассматриваться как полностью недоговороспособный и обманувший США.
Зеленский рассказал, в каком случае он не будет доверять Трампу
"Режим-кидала. Причем, в ключевой для американских принципов теме - деньгах", — подчеркнул Дубинский, указав, что неисполнение обязательств по возврату средств в размере 185 миллиардов долларов означает введение санкций против ключевых олигархов и политиков.
"Если та же Россия борется за снятие санкций США, то для Украины они будут смертельны. И выльются в резкую девальвацию гривны и рост цен, что запустит процесс смены власти изнутри", — отметил Дубинский.
По его словам, проблема для режима в том, что новому правительству придется подписать ту или иную версию договора по минералам, чтобы снять санкции — но этот сценарий сработает, если Украина к тому моменту не потерпит военное поражение от России.